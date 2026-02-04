Bankigazgató nevelt lányának adta ki magát, 189 milliót kaszált a székesfehérvári csaló

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága lezárta a nyomozást egy 56 éves székesfehérvári nő ellen, akit jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsítanak. Az iratokat vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek – írta a Feol.hu.

A nő kihallgatása során tagadta a csalás vádját, de a nyomozók bizonyítékokkal cáfolták állításait

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

A hamis személyazonosság és az ígéretek mögött 189 milliós csalássorozat

A nyomozás adatai szerint 2022 januárja és 2025 augusztusa között a nő 17 sértettet csapott be. A csalás során különféle uniós támogatások, pályázatok és projektek sikeres elnyerését ígérte, miközben magát egy pályázati irodánál dolgozó szakemberként, valamint egy ismert magyar bank vezetőjének nevelt lányaként tüntette fel. Ezzel azt a látszatot keltette, hogy megfelelő kapcsolatokkal és szakmai háttérrel rendelkezik.

A sértettek reménykedve fizettek a nőnek, jelentős összegeket adtak át vagy utaltak számára. A nyomozás során kiderült, hogy a nő nem rendelkezett semmilyen jogosultsággal és a vállalt pályázatokat valójában nem is nyújtotta be.

A csalássorozat során összesen közel 189 millió forintos kár keletkezett.

Ebből négy sértett esetében részben vagy teljes egészében megtérült az összeg.

A hatóságok a nő lakóhelyén tartott házkutatás során több mint 15 millió forint készpénzt, mobiltelefonokat és különféle iratokat foglaltak le. A gyanúsított kihallgatásán tagadta a bűncselekmények elkövetését, valamint azt is, hogy bankvezetőre hivatkozott volna, de a nyomozók bizonyítékokkal cáfolták állításait.

Kiderült továbbá, hogy az elmúlt években a nőnek nem volt bejelentett állása, sem pedig rendszeres jövedelme, adószámláján hátralék halmozódott fel és ellene végrehajtási eljárás is folyt. Az 56 éves gyanúsított 2025 szeptemberétől letartóztatásban van. A nyomozást a Fejér vármegyei nyomozók befejezték, ügyészség dönt az ügyben a vádemelésről.

Miközben Székesfehérváron milliós csalássorozat derült ki, Vas megyében egy teljesen más jellegű dráma zajlott. A mínusz nyolcfokos hidegben sétáló férfi életéért a rendőrök küzdöttek.