Ne vedd fel! Újabb telefonos csalás söpör végig a lakosságon

Az elmúlt hetekben látványosan elszaporodtak azok a gyanús telefonhívások, amelyek mögött egyértelműen csalás állhat. A különbség a korábbi próbálkozásokhoz képest az, hogy most már nem magyar, hanem jellemzően lengyel előhívós számokról csörögnek a telefonok, és sokan reflexből fel is veszik őket – írta a Teol.hu.

Újabb csalás söpör végig az országon

Fotó: Pixabay

A modernebb okostelefonok szerencsére már figyelmeztetnek, és egyre több készüléken jelenik meg a „Lehetséges átverés” vagy „Feltételezett kéretlen hívás” felirat. Ennek ellenére sokan még mindig bedőlnek, főleg akkor, ha a hívás után egy sürgető SMS is érkezik.

Ezek a számok már gyanúsak, ne legyen csalás áldozata!

A felhasználói visszajelzések alapján több lengyel előhívós szám is felkerült a tiltólistákra, köztük például:

+48 665 325 890

+48 609 671 188

A hívások célja sok esetben az, hogy a gyanútlan felhasználót visszahívásra ösztönözzék, vagy később egy hivatalosnak tűnő üzenettel folytassák az átverést.

SMS-ben is érkezik az átverés

Nem csak a telefonhívásokkal van baj. Az utóbbi napokban megszaporodtak azok az SMS-ek is, amelyek ismert intézmények nevében próbálják rávenni az embereket egy link megnyitására. A leggyakoribb fedősztorik:

Magyar Posta – állítólag gond van a csomag kézbesítésével

MVM – elmaradt befizetésre, kikapcsolásra figyelmeztetnek

Ügyfélkapu – fiókzárolással vagy sürgős dokumentummal riogatnak

Az üzenetek közös jellemzője a pánikkeltés és a pszichológiai nyomás, hogy azonnali intézkedésre buzdítsa az embert. Ne dőljünk be neki!

Profi átverés, profi célokkal, legyünk résen!

A csalók módszerei egyre kifinomultabbak. Az SMS-ek már alig tartalmaznak helyesírási hibát, a linkek pedig megszólalásig hasonlítanak az eredeti banki vagy szolgáltatói oldalakra. A cél azonban mindig ugyanaz: megszerezni a bankkártyaadatokat, jelszavakat vagy személyes információkat.

A szakértők szerint nem véletlen a külföldi számok használata sem, ugyanis ezek sokkal nehezebben követhetők vissza, így a csalók nagyobb biztonságban érzik magukat.

Hogyan kerülhető el a baj?

Ismeretlen külföldi szám? Semmi esetre sem szabad felvenni és még véletlenül se hívjuk vissza!

SMS-ben kapott linkre soha ne kattintsunk!

Banki adatot, PIN-kódot senkinek ne adjunk meg telefonon vagy üzenetben!

A gyanús számokat tiltsuk le, és jelezzük a szolgáltató felé a csalási kísérletet!

Egyetlen rossz mozdulat elég lehet ahhoz, hogy a csalás valódi veszteséggé váljon, ezért most különösen érdemes résen lenni.