Online kaszinóra verték el a tinédzserlány pénzét a fiatal csalók

Hajdú-bihari fiatalok csalás gyanújával kerültek a rendőrség látókörébe, miután egy 15 éves békéscsabai lányt több százezer forinttal húztak le. A gyanúsítottak, egy 19 és egy 17 éves fiú, a lányt gyorsan jövedelmező befektetéssel kecsegtették – írta a Haon.hu.

Online csalás áldozata lett egy 15 éves békéscsabai lány, hajdú-bihari fiatalok voltak az elkövetők

Csalás áldozata lett a békéscsabai tinédzser

A rendőrség közlése szerint a lány 2025. november 23-án tett feljelentést, aki elmondta, hogy néhány nappal korábban egy közösségi oldalon bejelölte őt egy fiatalember. Bár személyesen nem ismerte, a közös ismerősök miatt elfogadta a kapcsolatfelvételt.

Pár üzenetváltás után a lány 15 ezer forintot utalt a megadott bankszámlára, majd újabb és újabb okokra hivatkozva az ismeretlen további utalásokat kért. Így a lány végül közel 230 ezer forintot küldött az elkövetőnek.

A pénz kifizetését követően a fiatalember már nem válaszolt a lánynak, aki édesapja jelenlétében jelentette az esetet a rendőrségen. A nyomozók ezután az elkövetők nyomára bukkantak.

Kiderült, hogy a 19 éves hajdú-bihari fiatal egyik barátja álprofilját használta a levelezéshez, a bankszámla pedig az ő nevén volt.

Az elkövetők a pénz jelentős részét online kaszinójátékokra költötték.

A gyanú szerint egy harmadik társuk is részt vett az ügyben, aki egy új bankszámlát nyitott a pénz fogadására. A lefoglalt számítástechnikai és mobil eszközök alapján felmerült, hogy más áldozatokat is becsaphattak.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság a két fiatalt csalás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki, az ügy további részleteit vizsgálják.

