Döbbenetes módszerrel próbált becsapni egy idős nőt két ukrán férfi

Budapesten, a III. kerületben csaptak le a nyomozók arra a két külföldi csalóra, akik egy idős nőt próbáltak meg összesen kilencmillió forinttal lehúzni – áll a Police.hu oldalán.

A csaló és társa az idős asszony lakásánál jelent meg a pénzért (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Rendőrnek adta ki magát a csaló

Február 11-én egy magát rendőrnek kiadó férfi hívott fel egy óbudai idős asszonyt. Azt állította, hogy a nő bankjánál adatlopás történt, és belső nyomozás zajlik a dolgozók ellen. A megoldás az lett volna, hogy az asszony felveszi a megtakarítását, majd átadja egy állítólagos hatósági embernek, hogy az összeg bizonyítékként szolgáljon az ügyben. A hívó végig sürgette, instruálta, és folyamatosan fenntartotta a feszültséget.

A nő első körben kétmillió forintot vett fel egy III. kerületi bankfiókban. A csalók azonban időközben tudomást szereztek további, hétmillió forintos megtakarításáról is, így új cél jelent meg előttük. A következő napokban rendszeresen hívták, igyekeztek meggyőzni, terelni, rávenni a teljes összeg kivételére.

Az asszony gyanút fogott, és végül a rendőrséghez fordult. Február 18-án már a nyomozók tudtával, kivette az összes pénzét. Aznap délután egy autóval érkező páros jelent meg a lakásánál, hogy átvegye a kilencmillió forintot. A találkozó azonban nem az ő forgatókönyvük szerint alakult ugyanis a valódi rendőrök a helyszínen elfogták őket. A 18, valamint a 19 éves ukrán–szlovák kettős állampolgárságú férfit csalás bűntettének kísérlete miatt hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.

A csalók sok elyen és sokféleképpen próbálkoznak. Nemrég írtunk róla, hogy egy pécsi férfi romantikus napokat szánva barátnőjének többször foglalt hotelekbe, ám végül mindig kiegyenlítetlen számlával távozott.