Kibernyomozók ütöttek rajta a banki csalókon, akik búcsút inthetnek az autójuknak

A rendőrség felszámolt egy bandát, amely tucatnyi gyanútlan áldozatot fosztott ki. A csalók banki alkalmazottaknak adták ki magukat, majd egy alkalmazás telepítésére kérték áldozataikat. Ezt követően átvették az irányítást a sértettek telefonja, számítógépe felett és átutaltatták maguknak a pénzt. A rendőrség lezárta a 2023-as ügyek felderítését.
A rendőrség pontot tett 2023-as ügy végére, amelyben a csalók magukat banki alkalmazottnak kiadva hívták fel az áldozatokat, közölve: gyanús pénzmozgásokat láttak a számlájukon – adta hírül a Police.hu. 

Milliókkal károsították meg áldozataikat a csalók

A tucatnyi áldozat átverésekor mindannyiszor ugyanaz volt a módszer. A bűnözők arra vették rá a sértetteket, hogy töltsék le az AnyDesk alkalmazást, majd olvassák be az SMS-ben kapott azonosító számokat. Ezzel a lépéssel a csalók átvették az irányítást a telefon fölött, így lényegében szabadon utalhattak pénzeket. Olyan is előfordult, hogy valaki saját maga olvasta be bankkártya adatait és így történtek az illegális utalások.

A kibernyomozók egy 33 éves törökbálinti férfin ütöttek rajta, aki számlanyitásokra vett rá egy 56 éves balatonfüredi és egy 50 éves veszprémi lakost, annak feleségét, valamint két szatmárcsekei személyt. A számlákra érkező pénzeket átadták a törökbálinti férfinak, részesedésért cserébe.

A rendőrök mindegyik személynél házkutatást tartottak, informatikai eszközöket, iratokat és vagyontárgyakat, így egy autót is lefoglaltak. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Alosztálya befejezte a pénzmosás bűntett miatt folytatott nyomozást, az iratokat megküldte az ügyészségnek.

A csalók sokszor még akkor sem állnak le, amikor börtönbe kerülnek: egy többszörösen büntetett férfi azt mondta egy társának, akivel mindketten börtönben ültek, hogy tudja intézni némi pénzért, hogy átszállítsák máshova. A bepalizott rab 150.000 forintot fizetett...

 

