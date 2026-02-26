Kibernyomozók ütöttek rajta a banki csalókon, akik búcsút inthetnek az autójuknak

A rendőrség pontot tett 2023-as ügy végére, amelyben a csalók magukat banki alkalmazottnak kiadva hívták fel az áldozatokat, közölve: gyanús pénzmozgásokat láttak a számlájukon – adta hírül a Police.hu.

33 éves törökbálinti férfi a csaló, aki többeket kifosztott, magát banki munkatársnak kiadva

Milliókkal károsították meg áldozataikat a csalók

A tucatnyi áldozat átverésekor mindannyiszor ugyanaz volt a módszer. A bűnözők arra vették rá a sértetteket, hogy töltsék le az AnyDesk alkalmazást, majd olvassák be az SMS-ben kapott azonosító számokat. Ezzel a lépéssel a csalók átvették az irányítást a telefon fölött, így lényegében szabadon utalhattak pénzeket. Olyan is előfordult, hogy valaki saját maga olvasta be bankkártya adatait és így történtek az illegális utalások.

A kibernyomozók egy 33 éves törökbálinti férfin ütöttek rajta, aki számlanyitásokra vett rá egy 56 éves balatonfüredi és egy 50 éves veszprémi lakost, annak feleségét, valamint két szatmárcsekei személyt. A számlákra érkező pénzeket átadták a törökbálinti férfinak, részesedésért cserébe.

A rendőrök mindegyik személynél házkutatást tartottak, informatikai eszközöket, iratokat és vagyontárgyakat, így egy autót is lefoglaltak. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Alosztálya befejezte a pénzmosás bűntett miatt folytatott nyomozást, az iratokat megküldte az ügyészségnek.

