Minden másodperc számított, életveszélybe került egy csecsemő a háziorvosi rendelőben

Szerdán Tiszalúcon egy hét hónapos kisbaba állapota vált kritikussá, miután szülei légzési nehézségek miatt orvoshoz vitték. A helyzet gyorsan súlyosbodott, a csecsemő légzése leállt, és azonnali újraélesztésre volt szükség. A rendelőben háziorvos, gyermekorvosok és több önkéntes mentőszervezet egyszerre dolgozott azon, hogy stabilizálják az állapotát.

A csecsemő légzési zavara egy veleszületett betegség miatt alakult ki (illusztráció)

Eléggé megrendítő volt az egész, főleg anyaként kívülről látni. Láttam azt, hogy jó kezekben van a kisbaba, segítő kezekben, mindent megtettek érte. Kintről a várakozóból hallottuk, nagy erőfeszítés árán segítettek a kisbabán

– mondta el egy szemtanú a TV2 Tények műsorában. A mentésben részt vett a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat, valamint a Tegyünk a Mentőkért Egyesület is.

Perceken múlt a csecsemő újraélesztése

Speciális gyermekmentők is érkeztek, életmentő beavatkozásokkal sikerült a csecsemő állapotát stabilizálni, majd azonnal intenzív osztályra szállították

– mondta el Győrfi Pál. A koraszülött kisfiúnál egy veleszületett betegség következtében alakult ki a légzési zavar.

Dicséretes, hogy már abban a pillanatban, amikor észleleték a légzészavart, rögtön elkezdték az újraélesztés mechanizmusát. Különböző kémiai folyamatok ilyenkor felborulnak és azokat rendbe kell rakni. Tehát egy ilyen újraélesztés után bizony hetekbe kerülhet, hogy egyensúlyba kerüljön újra az anyagcseréje egy ilyen pici gyereknek

– számolt be róla Dr. Nika Erzsébet csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos a TV2 Tények című műsorának.

