Kézre került a határnál talált halott csecsemő anyja

A határ menti települések lakóit sokkolta január közepén a hír, amikor kiderült, hogy egy csecsemő holttestét találták meg a Nickelsdorf–Miklóshalma határátkelő közelében. Az ügy hosszú hetekig rejtély volt, most azonban új és megrázó fordulatot vett – írta a Kisalfold.hu.

A halott csecsemő ügye felkavarta a közvéleményt

Fotó: Shutterstock

Csecsemő a határnál – nemzetközi nyomozás indult

A rendőrség tájékoztatása szerint hatalmas erőkkel indult meg a nyomozás, amely nem állt meg egyetlen ország határain belül. Az ügyben Nickelsdorf, Németország, Magyarország és Románia hatóságai is együttműködtek.

A közös munka eredményeként az elmúlt napokban négy embert tartóztattak le: hármat Németországban, egyet pedig Romániában. A rendőrség megerősítette, hogy az elfogottak között van a meggyilkolt kislány édesanyja is.

A nyomozók a helyszínen DNS-nyomokat rögzítettek, emellett a határátkelő környékén működő megfigyelőkamerák felvételeit is részletesen átvizsgálták. Ezek együtt vezettek el a gyanúsítottakhoz.

A boncolás megállapította, hogy a kislány élve született, halálát koponya-agyi traumát fedeztek fel nála. Az ügyészség szerint egyértelműen emberölés történt, a részletek azonban egyelőre homályban maradnak.

Előzetesben a gyanúsítottak, folytatódik a nyomozás

Mind a négy elfogott személy jelenleg előzetes letartóztatásban van. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a nyomozás korántsem ért véget, további kihallgatások és bizonyítékok elemzése várható. A brutális bűncselekmény indítéka egyelőre nem ismert, de a rendőrség szerint minden részletre fény fog derülni.