Halott csecsemő az osztrák-magyar határnál – a hatóságok léptek; már körvonalazódik, hogy mi történhetett

Tragikus ügy miatt indult eljárás a Nickelsdorfnál lévő határ közelében, ahol még január közepén megtalálták egy kisbaba élettelen testét. A csecsemőgyilkosság felderítésére hatalmas erőkkel vonultak ki a hatóságok és végül négy embert vettek őrizetbe – írta a Kisalföld.hu.

Rendőrök vizsgálódtak a nickelsdorfi csecsemőgyilkosság helyszínén, a határátkelő közelében, ahol az újszülött holttestét megtalálták

Fotó: Shutterstock / illusztráció

Még sok a kérdés a nickelsdorfi csecsemőgyilkosság ügyében

A nyomozás nem állt meg az országhatárnál: az ügy szálai Ausztria mellett Németországba, Magyarországra és Romániaba is elvezettek. Az osztrák hatóságok tájékoztatása szerint két gyanúsítottat már átadtak nekik és hamarosan újabb kettő is osztrák kézre kerülhet.

A letartóztatottak között van a gyermek 17 éves anyja is.

A fiatal lányt Németországban találták meg két másik román nő társaságában. Egy férfit Romániából Ausztriába adnak ki.

A rendőrök most azt próbálják kideríteni, pontosan ki felelős a baba haláláért és hol történhetett a bűncselekmény. Az sem teljesen világos még, milyen sorrendben zajlottak az események.

A kislány holttestét január 18-án találták meg a határátkelő közelében. A boncolás eredménye kimutatta, hogy a baba élve jött világra és utána ölték meg. Az ügyészség közlése szerint a halálát agyi trauma okozta.

