Csecsemők holttestei kerültek elő egy fagyasztóból

Egy sokkoló, többszereplős, több időben zajló, valóságos horrortörténet foglalkoztatja mostanában a franciákat. Mint kiderült, az egyik franciaországi, Aillevillers-et-Lyaumont nevű településen élő családban filmbe illő események játszódtak le évekkel ezelőtt, amelyek bizonyítékaként a házban csecsemők holttesteire bukkantak. Nem akárhol! Egy hozzátartozójuk fedezte fel kedden egy halott kisbaba földi maradványai a fagyasztóládában. Testvérét a rendőrök találták meg – írta meg a Bild.

Francia csendőrök gyűltek össze a ház előtt, ahol csecsemők holttesteit fedezték fel a fagyasztóban

Forrás: AFP

A gyanú hamar a háziasszonyra terelődött, mivel tavaly decemberben hirtelen elköltözött otthonról. Mint kiderült, a most 50 éves nőnek összesen 9 gyermeke született, 3 különböző férfitől. Az egyik, korábbi kapcsolatából született idősebbet, valamint négy másik gyermekét az édesapjuknál hagyta.

Szerdán fogták el a Párizs melletti Boulogne-Billancourt elővárosban.

Az őrizetbe vett többgyerekes családanya kihallgatásán beismerő vallomást tett a besançoni ügyészség tájékoztatása szerint.

Édesanyjuk tette a fagyasztóba a csecsemők holttesteit

Elmondta, hogy mindkét holttesthez köze van. Az egyik újszülöttjét 2011-ben, a másikat 2018-ban ölte meg és a ládába rejtette el őket. Azt mondta, ezekkel a csecsemőkkel kapcsolatban eltitkolta a terhességet a környezete elől, és a babákat pedig otthon szülte meg. A francia sajtó értesülései szerint a hízását különféle magyarázatokkal próbálta palástolni, áldott állapotát pedig bő ruhákkal igyekezett elrejteni.

Az egyelőre nem világos, miként maradhattak a holttestek ilyen hosszú ideig észrevétlenek.

A település polgármestere, Jean-Claude Tramesel megdöbbenésének adott hangot.

Felfoghatatlan, ami történt"

– nyilatkozta az AFP hírügynökségnek. A család mintegy húsz éve élt a településen, de máshová jártak munkába.

A két csecsemő holttestét pénteken boncolják fel, hogy megállapítsák a halál pontos okát,

vagyis azt, hogy milyen módszerrel ölte meg a kicsinyeit a csecsemőgyilkos anya.

