Ilyen cukiságot is ritkán látni út melletti pihenőhelyeken – fotók

Hét kiskutyát találtak két lefedett dobozba zsúfolva a NAV munkatársai kedd hajnalban az M4-es autóút egyik pihenőhelyénél. Az iratok és oltások nélkül szállított állatok sorsa bizonytalan volt, amíg a pénzügyőrök meg nem hiúsították a gyanús kutyacsempész akcióját.
A hajnali sötétségben egy bolgár kisbusz akadt fenn a NAV Bevetési Igazgatóságának ellenőrzésén az M4-es autóút egyik pihenőjénél. A raktér átvizsgálásakor a pénzügyőrök halk nyüszítésre lettek figyelmesek: két letakart papírdobozban hét, alig nyolchetes kiskutya várt sorsára. Juhászné Prantner Etelka sajtóreferens tájékoztatása szerint a csempész módszerekkel szállított állatoknak semmilyen okmányuk vagy oltásuk nem volt, így a hatóság azonnal intézkedett a védelmükben – írta a Szoljon.hu.

Elvették a csempészektől a kiskutyákat és biztonságba helyezték őket
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága

Olasz piacra szánt kiskutyák: lebukott a kutyacsempész

A kisbusz sofőrje beismerte, hogy az Olaszországba tartó ebeket el akarta adni, de sem oltási könyvvel, sem útlevéllel nem rendelkezett. A helyszínre riasztott hatósági állatorvos megállapította, hogy a mindössze nyolchetes kölykökben azonosító chip sincs. A kormányhivatal azonnal megtiltotta a továbbhaladást, és elrendelte az állatok biztonságos elhelyezését, valamint megfigyelését.

A NAV az eset kapcsán hangsúlyozta: az Európai Unión belüli szállítás alapfeltétele az érvényes okmányok megléte, amelyek nélkül minden hasonló csempész kísérlet hatósági lefoglalással és súlyos következményekkel jár. 

A szabályok betartása nem csupán jogi kötelezettség, hanem az állatok egészségének és biztonságának egyetlen záloga.

