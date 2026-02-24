Ilyen cukiságot is ritkán látni út melletti pihenőhelyeken – fotók

A hajnali sötétségben egy bolgár kisbusz akadt fenn a NAV Bevetési Igazgatóságának ellenőrzésén az M4-es autóút egyik pihenőjénél. A raktér átvizsgálásakor a pénzügyőrök halk nyüszítésre lettek figyelmesek: két letakart papírdobozban hét, alig nyolchetes kiskutya várt sorsára. Juhászné Prantner Etelka sajtóreferens tájékoztatása szerint a csempész módszerekkel szállított állatoknak semmilyen okmányuk vagy oltásuk nem volt, így a hatóság azonnal intézkedett a védelmükben – írta a Szoljon.hu.

Elvették a csempészektől a kiskutyákat és biztonságba helyezték őket

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága

Olasz piacra szánt kiskutyák: lebukott a kutyacsempész

A kisbusz sofőrje beismerte, hogy az Olaszországba tartó ebeket el akarta adni, de sem oltási könyvvel, sem útlevéllel nem rendelkezett. A helyszínre riasztott hatósági állatorvos megállapította, hogy a mindössze nyolchetes kölykökben azonosító chip sincs. A kormányhivatal azonnal megtiltotta a továbbhaladást, és elrendelte az állatok biztonságos elhelyezését, valamint megfigyelését.

A NAV az eset kapcsán hangsúlyozta: az Európai Unión belüli szállítás alapfeltétele az érvényes okmányok megléte, amelyek nélkül minden hasonló csempész kísérlet hatósági lefoglalással és súlyos következményekkel jár.

A szabályok betartása nem csupán jogi kötelezettség, hanem az állatok egészségének és biztonságának egyetlen záloga.

