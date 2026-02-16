„Ez csak vésztartalék a bizonytalan világhelyzet miatt” – 70 milliós csempészárut foglalt le a NAV

Igazi meglepetés érte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársait, amikor egy debreceni ingatlanban razziáztak. A csempészáru szinte minden zugból előkerült: cigaretta, dohány és alkohol bújt meg a ház különböző pontjain – írta a Borsonline.

A csempészáru az ingatlan területén volt szétszórva

Fotó: Bors

A hatóság gyanúját az keltette fel, hogy a környéken szokatlanul nagy mennyiségben cserélt gazdát a cigaretta és az alkohol. A NAV emberei ezért vásárlónak álcázva magukat léptek kapcsolatba a 46 éves férfival, akitől egy liter házi pálinkát rendeltek.

Elképesztő mennyiségű csempészárut találtak

Az ellenőrzés során döbbenetes készletre bukkantak:

26 286 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta

több mint 10 kilogramm vágott fogyasztási dohány

285 liter ismeretlen eredetű alkohol, flakonokban és hordókban

A férfi próbálta menteni a menthetőt és azt állította, hogy a hatalmas készlet csupán vésztartalék, amit a bizonytalan világhelyzet miatt halmozott fel. A gond csak az volt, hogy közben elismerte, hogy az áruból rendszeresen értékesített is.

A lefoglalt csempészáru összértéke meghaladja a 73 millió forintot, az ügyben pedig jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. A férfi akár 100 millió forintot meghaladó bírságra is számíthat.

Februárban a NAV még egy bolgár kamionost is elfogott, akitől gigászi mennyiségű cigarettát és gyógyszert foglaltak le. Az eset után 4 millió forint bírságra számíthat a csempész.