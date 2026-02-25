Egyvalamivel nem számolt a nagyokos csomagautomatás tolvaj

Február 6-án hajnalban nem a munkába sietők, hanem a szétszabdalt fémrekeszek fogadták a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található tiszaújvárosi Szent István útra érkezőket. A COOP melletti csomagautomata ajtajai kifeszítve lógtak, a dobozok a járdán hevertek, mintha valaki éjjel szétkapta volna az egészet, majd sietve távozott. A rendőrök gyorsan a helyszínre értek, ahol nyomokat rögzítettek, és a kamerafelvételeket is megszerezték. Kiderült: nem hirtelen indulat, hanem előre felépített akció áll a háttérben – írta meg a Blikk.hu.

Teljesen kirabolták a tiszaújvárosi csomagautomata rekeszeit

Fotó: Facebook/Tiszaújvárosi Krónika

66 csomagautomata rekesz volt üres

A nyomozás adatai szerint a feltételezett elkövető február elején egy ismert webáruházból rendelt nagy értékű számítástechnikai eszközöket, összesen mintegy 6,6 millió forintért. A fizetési mód utánvét volt, a megrendeléseket pedig nem saját internetkapcsolatról indította, hanem egy másik vármegye egyik könyvtárának nyilvános wifi-hálózatáról. A csomagokat a tiszaújvárosi automatába kérte Február 6-án hajnali 1 óra 20 perc körül megjelent a helyszínen egy társával együtt.

Feszítővassal nekiestek a csomagautomatának, és 66 rekesz ajtaját feltörték. Az eddigi adatok szerint közel 5 millió forint értékű műszaki cikk tűnt el az automatából.

A készüléket kamerák figyelték. Ezek a felvételek kulcsszerepet játszottak a gyanúsított azonosításában – tájékoztatott a Tiszaújvárosi Járási Ügyészség. A bíróság egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, társát is még keresik.