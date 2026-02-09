Kollégiumi káosz: csőtörés miatt menekültek az egyetemisták

Nem mindennapi helyzetbe csöppentek a Vásárhelyi Pál és a Martos Flóra Kollégium lakói, amikor egy közeli utcában történt súlyos csőtörés miatt víz öntötte el az épületek alagsori szintjeit, a biztonság kedvéért pedig azonnali áramszünetet rendeltek el.

A csőtörés eláztatta a kollégiumot

Csőtörés és víz az alagsorban – sötétbe borultak a kollégiumok

A víz olyan gyorsan tört utat magának, hogy a szakembereknek nem maradt más választásuk, mint az elektromos hálózat védelme érdekében lekapcsolni az áramot mindkét kollégiumban. Villany, lift, internet, meleg víz, fűtés – minden egyszerre állt le, ami finoman szólva sem ideális egy zsúfolt kollégiumi estén.

A karbantartók azonnal munkához láttak, zajlott a víz kiszivattyúzása és a hiba elhárítása, de hamar kiderült, hogy nem lehet megígérni, hogy még aznap visszatér az áram. Az épületek így csak korlátozottan voltak alkalmasak a bent tartózkodásra.

A kollégistákat arra kérték, hogy aki csak tudja, az az estére keressen alternatív szállást, így a hazautazás, barátok, rokonok, kanapék és pótmatracok léptek hirtelen a főszerepbe. Az egyetem vezetése igyekezett enyhíteni a helyzetet, vagyis azoknál, akik más BME-s kollégiumban kaptak menedéket ismerősöknél, erre az éjszakára elengedték a vendégfogadási díjat.

