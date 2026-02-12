Czeglédy-per: a bíróságról egyből a börtönbe mehet Gyurcsány Ferenc korábbi ügyvédje

Politikai karrierje első felében korántsem volt rá jellemző a ma tapasztalható radikális hangnem: forrásaink szerint helyi és országos ügyekben egyaránt rendszeresen nyilatkozott olyan, a jobboldalhoz sorolt sajtóorgánumoknak is, mint a Magyar Nemzet. Tudomásunk szerint a helyi jobboldali szereplőkkel sem volt kifejezetten ellenséges a viszonya. Mindez a büntetőeljárás megindulása után változott meg gyökeresen.

Czeglédy Csaba már az 1990-es évek végén, a 2000-es évek elején is a hatóság célkeresztjébe került adócsalás miatt

Fotó: mandiner.hu / mandiner.hu

Ügyével kapcsolatban árulkodó jel, hogy korábban is keveredett hasonló bűncselekménybe: Czeglédy a 2000-es években fiktív számlákat állított ki a Rébusz Iskolaszövetkezetnél, például piackutatás címén, amelyek mögött nem volt teljesítés. 2003-ban a Veszprém Megyei Bíróság 1 év 4 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte többrendbeli adócsalás és okirat-hamisítás miatt. Most pedig nézzük meg részletesen, hogy mivel vádolja az ügyészség a politikust és társait.

Iskolaszövetkezetek és adócsalás

Az iskolaszövetkezetek viszonylag szabályozatlan jogi környezetben működtek a 2010-es évekig, így ezeket több kör is ügyeskedésre használta, valamint komoly üzleti lehetőséget jelentettek, hiszen a diákok tömegével jelentkeztek különböző, kisebb-nagyobb munkákra, járulékokat pedig alig kellett fizetniük a bérük után. Czeglédy Csaba a Humán Operator Kft., majd 2011-től Zrt. élén olyan nagy cégekkel szerződött diákmunka-közvetítésére, mint a Tesco, a McDonald’s vagy a Müller drogéria.

A hatóságok szerint a politikus irányításával egy számlázási láncolat jött létre, amelynek egyik végén az említett nagy cégek, a másik oldalon pedig Czeglédy Humán Operátora volt. A két véglet között pedig alvállalkozóként közbeiktatott társaságok, iskolaszövetkezetek voltak.

A céghálóban az iskolaszövetkezetek dolga lett volna, hogy az áfát befizessék, ám miközben ezt a kötelezettségüket nem teljesítették, a Human Operator még vissza is igényelte – a be sem fizetett – áfát az államtól.

Czeglédy családi és politikai kapcsolatai átszőtték a Human Operatort

Fotó: MTI/Rosta Tibor

Czeglédy a per elsőrendű vádlottja, aki az egész folyamatot irányította, alkalmazottai pedig különböző területekért feleltek. A Human Operator legfontosabb munkatársai mind a vádlottak padján találták magukat: a számlázási láncban szereplő számlák kiállítása, a kifizetések teljesítése, a bérszámfejtés a pénzügyi vezető, T. Andrea harmadrendű vádlott és az ötödrendű T.-né S. Szilvia feladata volt. A könyvelés, az adóbevallások elkészítése pedig a Human Operator Zrt. főkönyvelőjéé, a másodrendű vádlott Cs.-né I. Judité. Még Czeglédy testvére is a vádlottak padján találta magát, aki szintén a cégnél dolgozott. A családi szálon kívül az is összekötött több szereplőt, hogy az MSZP Vas vármegyei szervezetében politizáltak különböző pozíciókban.