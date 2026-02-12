Czeglédy-per: a bíróságról egyből a börtönbe mehet Gyurcsány Ferenc korábbi ügyvédje

- 10 éve tart a Czeglédy Csaba elleni büntetőeljárás, ami most egy meghatározó állomásához érkezik;
- A vádak szerint Gyurcsány Ferenc korábbi ügyvédje 6,3 milliárd forintnyi adót csalt el iskolaszövetkezeteken keresztül;
- Ehhez egy cégekből és iskolaszövetkezetekből álló számlázási láncolatot alakított ki, amelyben az általa kontrollált iskolaszövetkezetek nem fizették be az áfát;
- A politikusra elítélése esetén akár 10 évnyi börtön és több mint fél milliárd forintnyi vagyonelkobzás vár;
- A büntetőeljárás ideje alatt Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára családi cége óriási kölcsönöket nyújtott Czeglédynek.
Pénteken első fontosabb állomásához érkezik Czeglédy Csaba – Gyurcsány Ferenc korábbi ügyvédje, DK-s politikus – és társainak büntetőpere a Kecskeméti Törvényszéken, ugyanis elsőfokon ítéletet hirdetnek a bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt indult ügyben. Az iskolaszövetkezeteknél történt adócsalás miatt indult új eljárás néhány hét híján 5 éve, 2021 tavaszán kezdődött el a Kecskeméti Törvényszéken, az ügynek akkor 21 vádlottja volt. Egyesek azóta vádalkut kötöttek, van, aki már meg is kezdte büntetése letöltését. Pénteken 14-en fognak ülni a vádlottak padján.
Czeglédy Csaba szerint koncepciós per zajlik
Czeglédy Csaba és szövetségesei szerint politikailag motiváltak a vádak, amelyek az ellehetetlenítéséről szólnak. Ezen meggyőződését az elmúlt években számos alkalommal kifejtette, hasonló szavakkal pedig kiálltak mellette a DK és az MSZP politikusai, mások mellett Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc is. Ez a logika ott sántít, hogy Czeglédy Csaba soha nem volt igazán fontos, elsővonalbeli szereplő az országos politikában. Feltörekvő fiatalként került közel az MSZP-hez, Szombathelyen az alpolgármesteri posztig vitte, országgyűlési, Európai Parlamenti képviselő sosem volt. A szocialista párt és később a Demokratikus Koalíció meghatározó politikusa volt Szombathelyen, ám számottevő döntési pozícióba nem került.
Politikai karrierje első felében korántsem volt rá jellemző a ma tapasztalható radikális hangnem: forrásaink szerint helyi és országos ügyekben egyaránt rendszeresen nyilatkozott olyan, a jobboldalhoz sorolt sajtóorgánumoknak is, mint a Magyar Nemzet. Tudomásunk szerint a helyi jobboldali szereplőkkel sem volt kifejezetten ellenséges a viszonya. Mindez a büntetőeljárás megindulása után változott meg gyökeresen.
Ügyével kapcsolatban árulkodó jel, hogy korábban is keveredett hasonló bűncselekménybe: Czeglédy a 2000-es években fiktív számlákat állított ki a Rébusz Iskolaszövetkezetnél, például piackutatás címén, amelyek mögött nem volt teljesítés. 2003-ban a Veszprém Megyei Bíróság 1 év 4 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte többrendbeli adócsalás és okirat-hamisítás miatt. Most pedig nézzük meg részletesen, hogy mivel vádolja az ügyészség a politikust és társait.
Iskolaszövetkezetek és adócsalás
Az iskolaszövetkezetek viszonylag szabályozatlan jogi környezetben működtek a 2010-es évekig, így ezeket több kör is ügyeskedésre használta, valamint komoly üzleti lehetőséget jelentettek, hiszen a diákok tömegével jelentkeztek különböző, kisebb-nagyobb munkákra, járulékokat pedig alig kellett fizetniük a bérük után. Czeglédy Csaba a Humán Operator Kft., majd 2011-től Zrt. élén olyan nagy cégekkel szerződött diákmunka-közvetítésére, mint a Tesco, a McDonald’s vagy a Müller drogéria.
A hatóságok szerint a politikus irányításával egy számlázási láncolat jött létre, amelynek egyik végén az említett nagy cégek, a másik oldalon pedig Czeglédy Humán Operátora volt. A két véglet között pedig alvállalkozóként közbeiktatott társaságok, iskolaszövetkezetek voltak.
A céghálóban az iskolaszövetkezetek dolga lett volna, hogy az áfát befizessék, ám miközben ezt a kötelezettségüket nem teljesítették, a Human Operator még vissza is igényelte – a be sem fizetett – áfát az államtól.
Czeglédy a per elsőrendű vádlottja, aki az egész folyamatot irányította, alkalmazottai pedig különböző területekért feleltek. A Human Operator legfontosabb munkatársai mind a vádlottak padján találták magukat: a számlázási láncban szereplő számlák kiállítása, a kifizetések teljesítése, a bérszámfejtés a pénzügyi vezető, T. Andrea harmadrendű vádlott és az ötödrendű T.-né S. Szilvia feladata volt. A könyvelés, az adóbevallások elkészítése pedig a Human Operator Zrt. főkönyvelőjéé, a másodrendű vádlott Cs.-né I. Judité. Még Czeglédy testvére is a vádlottak padján találta magát, aki szintén a cégnél dolgozott. A családi szálon kívül az is összekötött több szereplőt, hogy az MSZP Vas vármegyei szervezetében politizáltak különböző pozíciókban.
A bűnszervezet folyamatosan kereste a lehetőséget a terjeszkedésre, a vádirat szerint Czeglédy utasította a kollégáit: keressenek átvehető iskolaszövetkezeteket – vagy alapítsanak ilyeneket –, azokhoz keressenek a Human Operatortól független elnököket, felügyelőbizottsági tagokat, akiknek ezért pénzt ígérhettek. Így történt, hogy számos iskolaszövetkezetet strómanokkal töltöttek fel, akiknek érdemi beleszólása nem volt a társaságoknál történt ügyletekbe, csupán papírokat kellett aláírniuk. Egy férfi például úgy került a több százmillió forintos forgalmú Pannon Humán Szerviz Kft., hogy addig sírkókészítőként és benzinkutasként dolgozott, fogalma sem volt, hogyan kell egy céget vezetni. A strómanok ezen tevékenységükért minden hónapban a Human Operatornál vettek át egy készpénzes borítékot.
A vádhatóság a különböző szabálytalanságokat tételesen, ötven oldalon keresztül sorolja a vádiratban, az összesítés szerint az áfa adónemben 3,254 milliárd forint, egyéb járulékok formájában 2,960 milliárd forint, tehát összességében, felfelé kerekítve 6,3 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.
Súlyos büntetés várhat a politikusra
Czeglédy Csaba és társai esetében súlyosbító tényező, hogy a cselekményeket bűnszervezetben követték el. A politikusra az ügyészség letöltendő fegyházbüntetést kért, a feltételes szabadulás lehetőségének kizárásával. Ezenkívül Czeglédyre komoly anyagi terhet róhat egy elmarasztaló ítélet: összesen 387 millió forint értékű vagyonelkobzás és a 164 millió forint bűnügyi költség megfizettetése is szerepel a vádindítványban. Az ügyészség a vádiratban arról is beszámolt, hogy Czeglédytől összesen egy kilogrammnyi aranyat foglaltak le. A nemesfémet egy darab 500 grammos, egy darab 250 grammos, két darab 100 grammos és egy darab 50 grammos tömb formájában tárolta a DK-s politikus.
Tekintettel arra, hogy több vádlott beismerő vallomást tett és többen már büntetésüket töltik, nagy meglepetés lenne, ha Czeglédy Csabát felmentenék a vádak alól, ami ettől függetlenül természetesen megtörténhet. A bíróság minden bizonnyal Czeglédy javára írja az időmúlást: a per már 10 éve tart, a Szegedi Törvényszéken kezdődött, ám onnan botrányos körülmények között átkerült az eljárás Kecskemétre.
A DK-s politikus a Telex.hu-nak nyilatkozva hétfőn azt mondta: arra is van esély, hogy az ítélethozatal után azonnal letartóztatják és börtönbe zárják. Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék szóvivője azon kérdésünkre, hogy milyen esetben kerülhet sor kényszerintézkedésre egy elsőfokú, vagyis még nem jogerős ítélet nyomán, azt írta, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint ez teljesen a bírói mérlegelésen múlik. A törvény ez esetben úgy szól, hogy a bíró elrendelheti az elzárást, ha az ítéletben kiszabott szabadságvesztés tartama miatt a vádlott szökésétől, elrejtőzésétől kell tartani. Czeglédy Csabának vélhetően akkor kell azonnal börtönbe vonulnia, ha a kiszabható legnagyobb büntetéshez, a 10 évhez közeli értéket állapítja meg a bíróság.
A háttérben meghúzódó Gyurcsány-szál
Habár több sajtóorgánum is pedzegette a lehetőséget, hogy Czeglédy Csaba nem saját magának harácsolt össze ennyi pénzt az iskolaszövetkezeteken keresztül, hanem az MSZP-t, esetleg a DK-t, vagy ezek kampányait támogatta, ezen vádak sosem bizonyosodtak be. Mindezt kezdetben az ügyészség is felvetette, ám végül ezek a vádpontok nem lettek a vádirat részei, a kérdéssel foglalkozó portálok pedig sajtópereket vesztettek.
Az mindenesetre beszédes, hogy Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára korábbi családi cége, Altus Portfólió Kft. jelentős hiteleket nyújtott a Human Operator Zrt.-nek: egyszer 80 millió forintot, egyszer 90 millió forintot, majd 35 forintos kölcsönt kapott Czeglédy gazdasági társasága. Mindezt a Gyurcsány-házaspár úgy vállalta be, hogy emiatt az Altusra 15 milliós büntetést szabott ki a Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti szerve tiltott hitelezés miatt. A pénzek jelentős részét Czeglédy Csaba gyorsan visszafizette, egy kisebb részével, 25 millió forinttal azonban 2021-ben is tartozott.
Az biztos, hogy a politikust a Gyurcsány-házaspár nem hagyta az út szélén: számos DK által vezetett önkormányzatnál, így például a Terézvárosban és Újbudán is kapott megbízásokat a saját nevével fémjelzett Czeglédy Ügyvédi Iroda.