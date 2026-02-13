Tíz év után ítélet született Gyurcsány Ferenc volt ügyvédjének adócsalási ügyében

Pénteken reggel a Kecskeméti Törvényszéken ítéletet hirdettek Czeglédy Csaba és társai ügyében, akiket bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt álltak bíróság elé. 9 órakor kezdődött a tárgyalás, alig negyed óra múlva a bíró ismertette a döntését. Mint ismert, Gyurcsány Ferenc és Botka László korábbi ügyvédje, Czeglédy Csaba volt a Human Operator Zrt. vezetője iskolaszövetkezeteken keresztül diákmunkásokat közvetített országosan ismert cégeknek. A vádak szerint a politikusként is tevékenykedő Czeglédy Csaba irányításával egy számlázási láncolat jött létre, amelynek egyik végén a diákmunkát igénybe vevő cégek, a másik oldalon pedig Czeglédy Humán Operátora volt. A két véglet között pedig alvállalkozóként közbeiktatott társaságok, iskolaszövetkezetek voltak. Ez utóbbiaknak lett volna feladata befizetni a tevékenységük során keletkezett áfát, ám ezt nem tették meg. Sőt, a be nem fizetett összegeket még vissza is igényelték az államtól. A vádirat szerint összesen 6,3 milliárd forint hiányzik az államkasszából Czeglédyék tevékenysége miatt.

Czeglédy Csaba ügye fontos állomáshoz érkezett, az elsőfokú ítélet szerint bűnös

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Az ítélet: Czeglédy Csaba bűnös

Pénteken reggel a Kecskeméti Törvényszék bírája kimondta:

Czeglédy Csaba bűnös.

Az ítélet szerint 7 évet fegyházban kell eltöltenie, úgy, hogy feltételesen sem bocsátható szabadlábra. Ezek mellett 110 millió forint vagyonelkobzást rendeltek el, amelybe beleszámít a tőle lefoglalt 1 kg arany és másfél millió forint pénzbüntetést is meg kell fizetnie.

Czeglédy Csabát az ítélethirdetés után nem vették őrizetbe, a tárgyalóteremből szabadon távozhatott.

A büntetőper ezzel még nem ért véget, az ügy a várható fellebbezések miatt másodfokon folytatódik.