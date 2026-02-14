Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak – ez durva!

Hoppá!

Orbán Viktor keményen reagált Zelenszkij kritikájára

czeglédy

Czeglédy-per: súlyos büntetést kaptak Gyurcsány Ferenc ügyvédjének bűntársai is

1 órája
Olvasási idő: 12 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pénteken fontos állomásához érkezett a Kecskeméti Törvényszéken az utóbbi évtized egyik legnagyobb adócsalási ügye. Czeglédy Csaba és társai összesen 6,3 milliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek, az áfacsalási ügyben 14 vádlott ellen hoztak ítéletet: a bíróság szerint mindannyian bűnösek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
czeglédykecskeméti törvényszékczeglédy csabaköltségvetési csalásbűnszervezetítélet

A Kecskeméti Törvényszéken pénteken reggel ítélet született Czeglédy Csaba és társai ügyében, amelynek lényege, hogy 6,3 milliárd forintnyi adót csaltak el diákmunkásokat foglalkoztató iskolaszövetkezetek segítségével. A vádlottak padján az I. rendű Czeglédy mellett még 13-an foglaltak helyet a bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt indult ügyben. 

Pénteken hirdette ki a Kecskeméti Törvényszék az egyelőre nem jogerős döntést Czeglédy Csaba és társai ügyében
Pénteken hirdette ki a Kecskeméti Törvényszék az egyelőre nem jogerős döntést Czeglédy Csaba és társai ügyében
Fotó: Havran Zoltán

Íme az ítéletek a Czeglédy-perben

Mint ismert, korábban húsznál is több vádlott volt, egyesek vádalkut kötöttek, mások már megkezdték büntetésük letöltését, miután bűnösnek vallották magukat. 

A hatóságok szerint a DK-s politikusként is tevékenykedő Czeglédy Csaba irányításával egy számlázási láncolatot hoztak létre, amelynek egyik végén azok a cégek voltak, amelyeknek diákmunkásokra volt szüksége, a másik végén pedig Czeglédy Humán Operator Zrt-je állt. Közöttük pedig iskolaszövetkezetek kaptak helyet, amelyek nem fizették be tevékenységük nyomán keletkező áfát, sőt, a be nem fizetett összegeket még vissza is igényelték az államtól.

A Kecskeméti Törvényszék az alábbi ítéletet hozta a vádlottakkal szemben:

  • Czeglédy Csaba I. rendű vádlott bűnös bűnszervezetben, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában és más gazdasági bűncselekményekben. Büntetése 7 év fegyház, feltételesen sem bocsátható szabadlábra. A bíróság ellene 110 millió forintnyi vagyonelkobzást rendelt el, valamint 1,5 millió pénzbüntetést szabott ki. Czeglédy szabadon távozhatott a tárgyalóteremből az ítélethirdetés után.
  • A II. rendű vádlott, a Human Operator korábbi könyvelője bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési és gazdasági csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása bűntettében. Büntetése 5 év 6 hónap fegyház.
  • T. Andrea III. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 5 év fegyház. A bíróság 19 millió forintos vagyonelkobzást rendelt el a nő ellen.
  • P. Anita IV. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 4 év fegyház. A bíróság 3,6 millió forintos vagyonelkobzást rendelt el a nő ellen.
  • A. Zoltán VI. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 4 év fegyház. 
  • M. Zoltán VIII. rendű vádlott bűnös  bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 3 év négy hónap fegyház. 
  • M. Zoltán IX. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában, valamint folytatólagosan elkövetett gazdasági csalás bűntettében. Büntetése 4 év 2 hónap fegyház.
  • K. Árpád  X. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 1 év 8 hónap börtön, 4 év próbaidőre felfüggesztve.
  • K. Viktória XII. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 4 év fegyház. A bíróság 4,3 millió forintos vagyonelkobzásról döntött.
  • G. József XIII. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 3 év 4 hónap fegyház.
  • B. Klaudia XIV. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 3 év 6 hónap börtön.
  • Cz. P. XV. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében, valamint bűnsegédként folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 3 év 8 hónap fegyház. A bíróság 4,8 milliós vagyonelkobzásra ítélte Czeglédy Csaba testvérét.
  • B. Roland XIX. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében, valamint bűnsegédként folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 1 év 6 hónap börtön, 3 év próbaidőre felfüggesztve. A bíróság 1,05 millió forint vagyonelkobzásra büntette.
  • Cs.-né Sz. Magda XXI. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében, valamint bűnsegédként folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 2 év börtön, 4 év próbaidőre felfüggesztve.

Az elítélteknek meg kell fizetniük összesen 20 millió forintnyi bűnügyi költséget is. Az ítélet nem jogerős, a fellebbezések miatt várhatóan a másodfokú bíróság dönthet a vádlottak sorsáról.

Czeglédy félsikerként értékelt

A DK-s politikusnak az ítélettel kapcsolatos bejegyzését úgy is lehet értékelni, hogy szerinte félsikert ért el a bíróságon, ahol lépést tettek a felmentés felé vezető úton. Optimista hozzáállás, miközben a vádlottak közül nem mentettek fel senkit, és Czeglédy, valamint feltételezett bűntársai hozzávetőleg összesen 50 évnyi börtönbüntetést kaptak összesen.

Ami viszont Czeglédy számára valóban sikerként hathat, az a vagyonelkobzás mértéke: habár a 110 millió forint, valamint az emellé kiszabott több millió forintra rúgó bűnügyi költség megtérítése soknak, egy nagyobb lakás árának tűnik, az összeg jelentősen csökkent a vádiratban szereplő több mint félmilliárd forinthoz képest.

Az bizonyos, hogy a Kecskeméti Törvényszék döntése nem akasztja meg Czeglédy Csaba kampányát, aki indulni tervez az áprilisi országgyűlési választásokon Vas vármegye 1-es számú választókerületében. A Fidesz-KDNP jelöltje Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja lesz, míg a Tisza Párt részéről Rápli Róbert indul. Vélhetően kettejük között dől el a mandátum sorsa, az azonban bizonyos, hogy Czeglédy kizárólag a Tiszától visz el szavazatokat, amennyiben az indulás mellett dönt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!