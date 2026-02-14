Czeglédy-per: súlyos büntetést kaptak Gyurcsány Ferenc ügyvédjének bűntársai is

A Kecskeméti Törvényszéken pénteken reggel ítélet született Czeglédy Csaba és társai ügyében, amelynek lényege, hogy 6,3 milliárd forintnyi adót csaltak el diákmunkásokat foglalkoztató iskolaszövetkezetek segítségével. A vádlottak padján az I. rendű Czeglédy mellett még 13-an foglaltak helyet a bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt indult ügyben.
Íme az ítéletek a Czeglédy-perben
Mint ismert, korábban húsznál is több vádlott volt, egyesek vádalkut kötöttek, mások már megkezdték büntetésük letöltését, miután bűnösnek vallották magukat.
A hatóságok szerint a DK-s politikusként is tevékenykedő Czeglédy Csaba irányításával egy számlázási láncolatot hoztak létre, amelynek egyik végén azok a cégek voltak, amelyeknek diákmunkásokra volt szüksége, a másik végén pedig Czeglédy Humán Operator Zrt-je állt. Közöttük pedig iskolaszövetkezetek kaptak helyet, amelyek nem fizették be tevékenységük nyomán keletkező áfát, sőt, a be nem fizetett összegeket még vissza is igényelték az államtól.
A Kecskeméti Törvényszék az alábbi ítéletet hozta a vádlottakkal szemben:
- Czeglédy Csaba I. rendű vádlott bűnös bűnszervezetben, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában és más gazdasági bűncselekményekben. Büntetése 7 év fegyház, feltételesen sem bocsátható szabadlábra. A bíróság ellene 110 millió forintnyi vagyonelkobzást rendelt el, valamint 1,5 millió pénzbüntetést szabott ki. Czeglédy szabadon távozhatott a tárgyalóteremből az ítélethirdetés után.
- A II. rendű vádlott, a Human Operator korábbi könyvelője bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési és gazdasági csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása bűntettében. Büntetése 5 év 6 hónap fegyház.
- T. Andrea III. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 5 év fegyház. A bíróság 19 millió forintos vagyonelkobzást rendelt el a nő ellen.
- P. Anita IV. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 4 év fegyház. A bíróság 3,6 millió forintos vagyonelkobzást rendelt el a nő ellen.
- A. Zoltán VI. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 4 év fegyház.
- M. Zoltán VIII. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 3 év négy hónap fegyház.
- M. Zoltán IX. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában, valamint folytatólagosan elkövetett gazdasági csalás bűntettében. Büntetése 4 év 2 hónap fegyház.
- K. Árpád X. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 1 év 8 hónap börtön, 4 év próbaidőre felfüggesztve.
- K. Viktória XII. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 4 év fegyház. A bíróság 4,3 millió forintos vagyonelkobzásról döntött.
- G. József XIII. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 3 év 4 hónap fegyház.
- B. Klaudia XIV. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 3 év 6 hónap börtön.
- Cz. P. XV. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében, valamint bűnsegédként folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 3 év 8 hónap fegyház. A bíróság 4,8 milliós vagyonelkobzásra ítélte Czeglédy Csaba testvérét.
- B. Roland XIX. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében, valamint bűnsegédként folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 1 év 6 hónap börtön, 3 év próbaidőre felfüggesztve. A bíróság 1,05 millió forint vagyonelkobzásra büntette.
- Cs.-né Sz. Magda XXI. rendű vádlott bűnös bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntettében, valamint bűnsegédként folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásában. Büntetése 2 év börtön, 4 év próbaidőre felfüggesztve.
Az elítélteknek meg kell fizetniük összesen 20 millió forintnyi bűnügyi költséget is. Az ítélet nem jogerős, a fellebbezések miatt várhatóan a másodfokú bíróság dönthet a vádlottak sorsáról.
Czeglédy félsikerként értékelt
A DK-s politikusnak az ítélettel kapcsolatos bejegyzését úgy is lehet értékelni, hogy szerinte félsikert ért el a bíróságon, ahol lépést tettek a felmentés felé vezető úton. Optimista hozzáállás, miközben a vádlottak közül nem mentettek fel senkit, és Czeglédy, valamint feltételezett bűntársai hozzávetőleg összesen 50 évnyi börtönbüntetést kaptak összesen.
Ami viszont Czeglédy számára valóban sikerként hathat, az a vagyonelkobzás mértéke: habár a 110 millió forint, valamint az emellé kiszabott több millió forintra rúgó bűnügyi költség megtérítése soknak, egy nagyobb lakás árának tűnik, az összeg jelentősen csökkent a vádiratban szereplő több mint félmilliárd forinthoz képest.
Az bizonyos, hogy a Kecskeméti Törvényszék döntése nem akasztja meg Czeglédy Csaba kampányát, aki indulni tervez az áprilisi országgyűlési választásokon Vas vármegye 1-es számú választókerületében. A Fidesz-KDNP jelöltje Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja lesz, míg a Tisza Párt részéről Rápli Róbert indul. Vélhetően kettejük között dől el a mandátum sorsa, az azonban bizonyos, hogy Czeglédy kizárólag a Tiszától visz el szavazatokat, amennyiben az indulás mellett dönt.