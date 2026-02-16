Czeglédy-per: az ügyészség bekeményít Gyurcsány Ferenc volt ügyvédjének az ügyében

Ahogy arról az Origo is beszámolt, múlt pénteken ítélet született az utóbbi évtized egyik legnagyobb gazdasági bűnügyében. A Czeglédy-per során a Kecskeméti Törvényszék 7 év fegyházra ítélte dr. Czeglédy Csabát, és kimondta: a vádlottak több mint 6,3 milliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek. A 14 vádlott összesen nagyjából 50 évnyi börtönt és több százmillió forintnyi pénzbüntetést kapott.

Czeglédy-per: súlyosabb ítélet miatt fellebbez a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség

Fotó: Havran Zoltán

Czeglédy-per: 7 év fegyház és vagyonelkobzás

Az elsőrendű vádlott, Czeglédy Csaba – volt DK-s politikus, Gyurcsány Ferenc korábbi ügyvédje – bűnösnek találtatott költségvetési csalás, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása és gazdasági csalás bűntettében.

A bíróság 7 év fegyházbüntetésre ítélte, feltételes szabadságra nem bocsátható. Emellett:

4 év közügyektől eltiltás,

7 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselésétől eltiltás,

400 napi pénzbüntetés (1 millió forint),

110 millió forintos vagyonelkobzás.

További 13 vádlottat is bűnösnek mondtak ki bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt. A kiszabott büntetések 1 év 6 hónaptól 5 év 6 hónapig terjednek, több esetben vagyonelkobzással párosulnak.

Az elítélteknek összesen mintegy 20 millió forint bűnügyi költséget is meg kell fizetniük.

Czeglédy-per: a főügyészség szerint nem elég a 7 év

Most azonban az ügy új szakaszba lépett. A Baon.hu beszámolója szerint a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség súlyosabb büntetésért fellebbezett Czeglédy Csaba és társai ügyében. A vádhatóság álláspontja szerint a kiszabott büntetések nem tükrözik megfelelően a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás súlyát. Ezért másodfokon hosszabb szabadságvesztések kiszabását tartják indokoltnak.

Hogyan működött a rendszer?

A vádirat szerint dr. Czeglédy Csaba a Human Operator Zrt. vezetőjeként 2011 és 2017 között olyan céghálózatot működtetett, amelynek célja az áfa, a személyi jövedelemadó és más járulékok befizetésének elkerülése volt.

A konstrukció lényege egy számlázási láncolat volt: az egyik oldalon a diákmunkásokat igénylő cégek, a másik oldalon a Human Operator Zrt. Közöttük helyezkedtek el az iskolaszövetkezetek, amelyek nem fizették be az áfát.