Czeglédy-per: az ügyészség bekeményít Gyurcsány Ferenc volt ügyvédjének az ügyében

Ahogy arról az Origo is beszámolt, múlt pénteken ítélet született az utóbbi évtized egyik legnagyobb gazdasági bűnügyében. A Czeglédy-per során a Kecskeméti Törvényszék 7 év fegyházra ítélte dr. Czeglédy Csabát, és kimondta: a vádlottak több mint 6,3 milliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek. A 14 vádlott összesen nagyjából 50 évnyi börtönt és több százmillió forintnyi pénzbüntetést kapott.
Czeglédy-per: 7 év fegyház és vagyonelkobzás
Az elsőrendű vádlott, Czeglédy Csaba – volt DK-s politikus, Gyurcsány Ferenc korábbi ügyvédje – bűnösnek találtatott költségvetési csalás, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása és gazdasági csalás bűntettében.
A bíróság 7 év fegyházbüntetésre ítélte, feltételes szabadságra nem bocsátható. Emellett:
- 4 év közügyektől eltiltás,
- 7 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselésétől eltiltás,
- 400 napi pénzbüntetés (1 millió forint),
- 110 millió forintos vagyonelkobzás.
További 13 vádlottat is bűnösnek mondtak ki bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt. A kiszabott büntetések 1 év 6 hónaptól 5 év 6 hónapig terjednek, több esetben vagyonelkobzással párosulnak.
Az elítélteknek összesen mintegy 20 millió forint bűnügyi költséget is meg kell fizetniük.
Czeglédy-per: a főügyészség szerint nem elég a 7 év
Most azonban az ügy új szakaszba lépett. A Baon.hu beszámolója szerint a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség súlyosabb büntetésért fellebbezett Czeglédy Csaba és társai ügyében. A vádhatóság álláspontja szerint a kiszabott büntetések nem tükrözik megfelelően a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás súlyát. Ezért másodfokon hosszabb szabadságvesztések kiszabását tartják indokoltnak.
Hogyan működött a rendszer?
A vádirat szerint dr. Czeglédy Csaba a Human Operator Zrt. vezetőjeként 2011 és 2017 között olyan céghálózatot működtetett, amelynek célja az áfa, a személyi jövedelemadó és más járulékok befizetésének elkerülése volt.
A konstrukció lényege egy számlázási láncolat volt: az egyik oldalon a diákmunkásokat igénylő cégek, a másik oldalon a Human Operator Zrt. Közöttük helyezkedtek el az iskolaszövetkezetek, amelyek nem fizették be az áfát.
A bíróság szerint ezzel több mint 6,2 milliárd forint vagyoni hátrány érte az államot.
Mi következik most?
A főügyészség súlyosítási fellebbezése azt jelenti, hogy a Czeglédy-per másodfokon folytatódik. A másodfokú bíróság dönt majd arról, hogy:
- Marad-e a 7 év fegyház,
- Növelik vagy csökkenti-e a szabadságvesztés tartamát, vagy felmentik a vádlottakat
- illetve módosulnak-e a mellékbüntetések.
Az elsőfokú ítélet nem jogerős, így a végső döntés még hátravan. A több mint 6,3 milliárdos adócsalás ügye így továbbra is az egyik legjelentősebb folyamatban lévő gazdasági büntetőeljárás marad Magyarországon.
Czeglédy Csaba az elsőfokú ítéletet a Facebook-bejegyzése szerint meglehetősen cinikusan fogadta. Az egyelőre még a jövő titka, hogy a másodfokú ítélet meghozatala után mennyire lesz őszinte a mosolya.