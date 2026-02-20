Apa és fia családi vállalkozása volt a dílerkedés, a hatóságok milliókban mérték a fogást

A Delta Program újabb látványos eredményt hozott Borsodban, a hatóságok ugyanis lecsaptak egy apa-fia párosra, akik a gyanú szerint nemcsak egy háztartásban éltek, hanem közösen terítették a kábítószert is. A nyomozás középpontjában egy 37 éves taktaharkányi férfi és 16 éves fia áll, akik lakókörnyezetükben árulták a tiltott szert – írta a Police.hu.

Lecsapott a Delta Program, újabb sikeres akció van mögöttük

Fotó: Police.hu

A rajtaütést a Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársai hajtották végre. A házkutatás során közel 600 gramm kábítószert találtak, amelynek feketepiaci értéke meghaladja az 5 millió forintot. Előkerültek a terjesztéshez szükséges eszközök is: mérlegek, csomagolóanyagok, tulajdonképpen minden, ami egy illegális üzemhez kell.

A Delta Program milliókat érő kábítószert foglalt le

A nyomozók vagyonvisszaszerzés keretében sem tétlenkedtek, mintegy másfél millió forint készpénzt, több ékszert és két személyautót is lefoglaltak. A hatóság szerint ezek mind a kábítószer-kereskedelemből származhattak.

Az ügy súlyára való tekintettel a rendőrség kezdeményezte az apa és fia letartóztatását is. A háttérben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakemberei is részt vesznek az eljárásban.

A Delta Program további sikeres akciót hajtott végre a közelmúltban is, ahol egy mestertolvajt sikerült elkapniuk.

A rendőrség arra kér mindenkit, hogy aki kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményről tudomást szerez, tegyen bejelentést a Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111) vagy a 112-es segélyhívón.