rendőr

Bilincsben vittek el egy orvost Zsolnán

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Nem mindennapi jelenet játszódott le egy klinikán, ami után még bejelentést is kaptak a rendőrök. Egy 64 éves doktornőt elfogtak, mert olyan állapotban dolgozott, amelyben nem lett volna neki szabad.
Rendőrök jelentek meg egy 64 éves doktornő rendelőjében a szlovákiai Zsolna egyik klinikáján, mivel felmerült a gyanú, hogy nem józanul vizsgálja meg a betegeit. Névtelen telefonhívást kaptak, és kíváncsiak voltak rá, hogy igaz-e – írta meg a Bors.

A rendőri intézkedés után az ittas doktornőt bevitték a kapitányságra
Fotó: Pexels.com

Nem ilyen eredményre számítottak, amikor megszondáztatták a doktornőt

Ott helyben megkérték az orvost, hogy fújjon bele az alkoholszondába. 

A mérés kimutatta, hogy valóban fogyasztott  alkoholt, nem is keveset: 1,23 ezrelékes értéket mértek nála.

Őrizetbe vették az orvost és bevitték a kapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki, "függőséget okozó szer hatása alatt történő veszélyeztetés" miatt indult ellene eljárás. Később, miután a szükséges lépéseket megtették és az ügyész is rábólintott, a nő haza mehetett, mert megengedték neki, hogy szabadlábon védekezhessen. 

Amíg Zsolnán egy részeg doktornő miatt kellett intézkedniük a rendőröknek, egy másik orvosról tragikus hír érkezett. Hajdú-Bihar vármegyében egy köztiszteletben álló háziorvos halt meg a Debrecen és Hosszúpályi közötti úton történt balesetben.

 

