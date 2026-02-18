Bilincsben vittek el egy orvost Zsolnán

Rendőrök jelentek meg egy 64 éves doktornő rendelőjében a szlovákiai Zsolna egyik klinikáján, mivel felmerült a gyanú, hogy nem józanul vizsgálja meg a betegeit. Névtelen telefonhívást kaptak, és kíváncsiak voltak rá, hogy igaz-e – írta meg a Bors.

A rendőri intézkedés után az ittas doktornőt bevitték a kapitányságra

Fotó: Pexels.com

Nem ilyen eredményre számítottak, amikor megszondáztatták a doktornőt

Ott helyben megkérték az orvost, hogy fújjon bele az alkoholszondába.

A mérés kimutatta, hogy valóban fogyasztott alkoholt, nem is keveset: 1,23 ezrelékes értéket mértek nála.

Őrizetbe vették az orvost és bevitték a kapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki, "függőséget okozó szer hatása alatt történő veszélyeztetés" miatt indult ellene eljárás. Később, miután a szükséges lépéseket megtették és az ügyész is rábólintott, a nő haza mehetett, mert megengedték neki, hogy szabadlábon védekezhessen.

