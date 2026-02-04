Így úszhatja meg a felelősségre vonást a dunaszerdahelyi maffiával együttműködő exrendőr

A besztercebányai Specializált Büntetőbíróság szerdán felfüggesztette a 2003-ban elkövetett dunaszerdahelyi kettős gyilkosság ügyében zajló büntetőeljárást. A per vádlottja Boris Drevenák ex-rendőr, akit azzal gyanúsítanak, hogy kapcsolatban állt a Sátor Lajos-féle dunaszerdahelyi maffiaval, és bűnsegédként részt vett Écsi Béla meggyilkolásában – írja a Paraméter.

Boris Drevenák exrendőr megúszhatja a dunaszerdahelyi maffiával való együttműködését, és ebben maga a szlovák állam segítheti

Fotó: eumostwanted.eu/Ma7

Az Alkotmánybíróság mentheti meg Drevenákot

Felfüggesztették a dunaszerdahelyi Écsi Béla és a pozsonyi Branislav Kotlan ellen 2003-ban elkövetett kettős gyilkosság ügyében zajló eljárást, melynek vádlottja Boris Drevenák exrendőr, a Sátor Lajos-féle maffia egykori feltételezett támogatója. A szerdai tárgyaláson az eljáró szenátus elnöke, Ján Giertli közölte: az alkotmánybírósághoz fordul a tavaly decemberben elfogadott törvénymódosítás miatt, amely radikálisan átrajzolhatja a bizonyítási rendszert.

A törvénymódosítás mindent felboríthat

Az új jogszabály szerint nem vehetők figyelembe olyan együttműködő tanúk vallomásai, akik valaha – bármely ügyben – hazudtak a hatóságoknak. Ilyen a vádirat koronatanúja, Kádár Krisztián, akinek tanúvallomása nélkül a vád szinte teljesen összeomlana. A bírósági eljárás a következő két forgatókönyv szerint folytatódhat:

ha a törvény alkotmányellenes, a taláros testület hatályon kívül helyezi, és a per folytatódhat. Így Drevenák jó eséllyel bűnösnek minősülhet a gyilkosság vádjában;

ha a törvény érvényben marad, az ex-zsaru valószínűleg felmentést kap, hiszen a vád fő eleme – a maffiagyilkosságért korábban elítélt Kádár vallomása – bizonyítékként kiesik.

Egy nyomozó, aki két kapura játszott

A tapolcsányi származású Boris Drevenák 1997-ben lépett be a rendőrséghez. Karrierje jelentős részét Nagyszombaton töltötte, majd a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal (ÚBOK) nyugat-szlovákiai részlegének igazgatójává léptették elő. Fontos szerepet kapott a dunaszerdahelyi tízes gyilkosság felderítésére létrehozott csoportban is.

Idővel azonban összebarátkozott a maffiózó körök egyik kulcsszereplőjével, Reisz Andorral, és a vád szerint „két kapura játszott”: miközben segítette kollégáit a bűncselekmények feltárásában, titokban Sátor Lajos érdekeit szolgálta. 2005-ben emiatt elbocsátották.