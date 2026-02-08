Durva, mit csinált egy autós egy drive-innél

Egy autó csapódott egy gyorsétterem falának, egészen pontosan a drive-in ablaknak a romániai, szászfenesi VIVO! Cluj-Napoca bevásárlóközpont parkolójában a Maszol.ro információi szerint, amely a rendőrök kocsiról készült fotóját is közzétette. Nem akármennyire tört össze!

Drive-in falának csapódott egy autós a romániai Szászfenesen 2026. februárjában

Fotó: Kolozs Megyei Rendőr-főkapitányság/Maszol.ro

A Kolozs Megyei Rendőr-főkapitányság pénteki tájékoztatása szerint az autót egy 38 éves férfi vezette, aki nagy sebességgel haladt Kolozsvár felé az 1-es számú országúton. Egyelőre tisztázatlan okból elveszítette uralmát az autó felett,

letért az úról és egy villanyoszlopnak ütközött, majd a bevásárlóközpont parkolójában található egyik üzlet falának csapódott.

Sokminden kiderült a drive-in falába csapódott férfiről

A sofőr megtagadta a vérvételt. Aztán kiderült, hogy jogosítványa sincs, ami után büntetőeljárás indult a férfi ellen, akit őrizetbe vettek, és kezdeményezték előzetes letartóztatását. Nem egyedült ült a kocsiban. A balesetben megsérült az 55 éves utasa, akit kórházba vittek. Azt nem tudni, hogy mennyire sérült meg.

