Súlyos árat fizetett a békásmegyeri kocsmáros amiért hagyta, hogy drogot áruljanak a törzsvendégek

A BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztályának nyomozói február 17-én ütöttek rajta egy békásmegyeri kocsmán, ahol két drogdíler árulta portékáját. A 44 éves K. Viktort a késdobálóból kilépve kapták el, társát, az 51 éves N. Attilát a vendéglátóhelyen bilincselték meg a III. kerületi Hatvany Lajos utcában – számolt be róla a Police.hu.
Drog az asztal alól
A két dílernél a helyszínen és otthonaikban bruttó 100 gramm kokaint és 420 gramm marihuánát találtak, valamint kilenc doboz droggyanús tablettát. Ezeket a kocsmában, a vendégtérben árusították. A kábítószer feketepiaci értéke elérheti a hatmillió forintot.
K. Viktort és N. Attilát kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki és vették őrizetbe, a harmadik férfit kábítószer birtoklásával gyanúsítják, ő szabadlábon védekezhet.
A BRFK III. Kerületi Rendőrkapitánysága öt hétre bezáratta a presszót az incidens miatt. Vagyis az elkövetőkön kívül leginkább a kocsma tulajdonosa bánhatja, hogy hagyta: kábítószert áruljanak a csehójában.
A hatóság egy tavalyi törvénymódosítás nyomán hozhat olyan döntést, hogy a drogterjesztésre használt üzleteket, szórakozóhelyeket legfeljebb három hónapos időtartamra bezárathatja. A döntés hátteréről Horváth Lászlóval, a kábítószer-terjesztés felszámolásáért felelős kormánybiztossal beszélgettünk. A politikus elmondta: a törvény arra is lehetőséget biztosít, hogy a dílerektől elkobozzás ingó- és ingatlan vagyonukat is. Erre azért van szükség, hogy ha kijönnek a börtönből, akkor ne tudják ott folytatni, ahol a büntetőeljárás előtt abbahagyták.
A közelmúltban a rendőrség bezáratott
egy budapesti, Teréz körúti élelmiszerboltot;
és egy bécsi úti szórakozóhelyet, a Symbolt is.
Ezeken a helyeken szintén drogot árultak.