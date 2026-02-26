Súlyos árat fizetett a békásmegyeri kocsmáros amiért hagyta, hogy drogot áruljanak a törzsvendégek

A BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztályának nyomozói február 17-én ütöttek rajta egy békásmegyeri kocsmán, ahol két drogdíler árulta portékáját. A 44 éves K. Viktort a késdobálóból kilépve kapták el, társát, az 51 éves N. Attilát a vendéglátóhelyen bilincselték meg a III. kerületi Hatvany Lajos utcában – számolt be róla a Police.hu.

Jelentős mennyiségű drog került elő a kocsmában áruló dílerek lakásáról

Fotó: Hans Lucas via AFP/Sebastien Di Silvestro

Drog az asztal alól

A két dílernél a helyszínen és otthonaikban bruttó 100 gramm kokaint és 420 gramm marihuánát találtak, valamint kilenc doboz droggyanús tablettát. Ezeket a kocsmában, a vendégtérben árusították. A kábítószer feketepiaci értéke elérheti a hatmillió forintot.

Az elfogott férfiaknál, a helyszínen, valamint az elkövetők lakásainak átkutatása során a rendőrök több mint (bruttó) 100 gramm kokaint, 420 gramm marihuánát, valamint kilenc doboz droggyanús tablettát foglaltak le. Az ötszáz adagot meghaladó kábítószer feketepiaci értéke elérheti a hatmillió forintot.

K. Viktort és N. Attilát kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki és vették őrizetbe, a harmadik férfit kábítószer birtoklásával gyanúsítják, ő szabadlábon védekezhet.

A BRFK III. Kerületi Rendőrkapitánysága öt hétre bezáratta a presszót az incidens miatt. Vagyis az elkövetőkön kívül leginkább a kocsma tulajdonosa bánhatja, hogy hagyta: kábítószert áruljanak a csehójában.

A hatóság egy tavalyi törvénymódosítás nyomán hozhat olyan döntést, hogy a drogterjesztésre használt üzleteket, szórakozóhelyeket legfeljebb három hónapos időtartamra bezárathatja. A döntés hátteréről Horváth Lászlóval, a kábítószer-terjesztés felszámolásáért felelős kormánybiztossal beszélgettünk. A politikus elmondta: a törvény arra is lehetőséget biztosít, hogy a dílerektől elkobozzás ingó- és ingatlan vagyonukat is. Erre azért van szükség, hogy ha kijönnek a börtönből, akkor ne tudják ott folytatni, ahol a büntetőeljárás előtt abbahagyták.

A közelmúltban a rendőrség bezáratott

egy komlói pizzériát;

egy budapesti, Teréz körúti élelmiszerboltot;

és egy bécsi úti szórakozóhelyet, a Symbolt is.

Ezeken a helyeken szintén drogot árultak.