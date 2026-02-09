Cigarettahegyek és drog lapult a garázsban – videó

Hírlevél
Illegális cigarettát, nagy mennyiségű vágott dohányt és kábítószergyanús anyagokat foglaltak le a pénzügyőrök egy Bács-Kiskun vármegyei férfi garázsában. A NAV közlése szerint a drogügy egy közterületi ellenőrzés során indult, amikor a gyanúsított menekülőre fogta.
Jelentős mennyiségű csempészcigarettára, feldolgozott dohányra és drogra bukkantak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei egy 52 éves, Bács-Kiskun vármegyében élő férfi garázsában – írta az MTI.hu.

A pénzügyőrök fekete zsákokban találták meg a zárjegy nélküli cigarettát és a droggyanús anyagokat
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Drog, dohány és illegális cigaretta borította el a garázst

A hatóság közlése szerint a pénzügyőrök közterületi ellenőrzést hajtottak végre, amikor egy garázssoron felfigyeltek egy férfira. Amint észlelte a szolgálati járművet, azonnal beszállt az autójába és elhajtott a helyszínről.

A járőrök röviddel később, a következő kereszteződésnél megállították a járművet, majd a sofőrt visszakísérték ahhoz a garázshoz, ahonnan elindult.

A NAV költségvetési csalás és jövedékkel visszaélés gyanúja miatt indított eljárást a pénzügyőrök által lefoglalt cigaretta- és drogfogás ügyében
Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az épületben, fekete szemeteszsákokban elhelyezve több mint 22 kilogramm vágott dohányt és összesen 5245 doboz, magyar zárjegy nélküli cigarettát találtak. A dohánytermékek mellett közel 900 gramm kábítószergyanús por, valamint mintegy 4 kilogramm szárított, növényi eredetű törmelék is előkerült.

A helyszínen intézkedő pénzügyőrök értesítették a rendőrséget, amelynek munkatársai az 52 éves férfit előállították, a kábítószert pedig lefoglalták.

A NAV költségvetési csalás, valamint jövedékkel visszaélés elősegítésének gyanúja miatt indított eljárást az ügyben a hatósági közlemény szerint.

 

 

