Olyasmit csináltak a csomagautomatával, amire a veszprémi rendőrök is felkapták a fejüket

Egy élelmes veszprémi férfi úgy gondolta, hogy csomagautomatába rendel drogot, így nem fognak gyanút a rendőrök. A 26 éves férfi terve hónapokon át sikeres volt, a postai úton rendelt kábítószert minden esetben a csomagautomatából vette át, miután összegyűjtötte a baráti körében a rendeléseket és azok ellenértékét, majd gondosan ügyelt rá, hogy a címzési adatok valótlanok legyenek. Amivel nem számolt, az a Veszprém vármegyei rendőrség volt – írta a Veol.hu.

Csomagautomata segítségével rendelték a drogot Veszprémben, ám a rendőrök éberek voltak (illusztráció)

Fotó: MTI/Róka László

Drog a csomagautomatában

A nyomozók egy ideje figyelemmel követték a férfi tevékenységét a kábítószer-kereskedelem felszámolására létrehozott Delta Programban, mielőtt február 6-án lecsaptak volna. A férfi ismét éppen egy csomagot vett át, majd találkozott egy 27 éves megrendelőjével, amikor a rendőrök rajtuk ütöttek. A rendőrök rajtuk kívül azonosítottak még egy 32 éves hajmáskéri lakost, egy 47 éves veszprémi férfit, valamint egy 31 éves berhidai nőt is, akik szintén terjesztők vagy fogyasztók voltak. A felsorolt személyeket őrizetbe vették és kihallgatták.

Két férfi ellen kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt indult nyomozás, három embert birtoklással gyanúsítanak. Az ügyben kezdeményezték az érintettek letartóztatását.

Az utóbbi napokban egyre gyakrabban kerülnek be a hírekbe a csomagautomaták, legutóbb például kiraboltak egy ilyet Tiszaújvárosban.