Drogot is adtak a használt autó mellé egy debreceni kereskedésben

Újabb nem várt helyen bukkant drogbizniszre a hatóság. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) egy nyomozás során jutott el Hajdú-Bihar vármegyébe, az Origo információi szerint Debrecenbe, ahol egy helyi férfi társaival árult pszichoaktív anyagokat. A füstnek, kólának, szívónak, felninek, benzinnek is hívott anyagot a debreceni autókereskedő cég telephelyén, illetve az ott tárolt gépkocsikban tudták átvenni az ügyfelek. Az Origo hivatalosan meg nem erősített információi szerint a banda külföldről hozott be autókat, és az így behozott gépkocsikban szállították haza a drogot, amit szintén külföldről szereztek be.

A rendőrség a drogok mellett jelentős mennyiségű készpénzt is talált az autókereskedésben

Fotó: Police.hu

Árukapcsolás: drog is jár a használt autóhoz

A nyomozók által beszerzett bizonyítékok alátámasztották az 52 éves nyíradonyi Sz. László, a 36 éves debreceni K. Zsolt és a 29 éves nyíregyházi Sz. Ádám drogbizniszben betöltött szerepét. Az anyagok a telephelyen álló autókban cseréltek gazdát.

A nyomozók 2025 szeptemberének végén csapott le a bandára, az akció során kábítószert, készpénzt és a drogok kiméréséhez és porciózásához használt eszközöket is lefoglaltak. A gyanúsítottak letartóztatásba kerültek, majd 2026. február 3-án a hatóság a telephely bezáratásáról döntött.

A telephelyet egy tavalyi törvénymódosítás nyomán zárathatta be a hatóság. A jogszabály ugyanis kimondja, hogy a drogok terjesztéséhez használt eszközöket és ingatlanokat lefoglalhatja a hatóság, valamint az ilyen célból használt üzletet bezárathatja. A szigorú szabályok hátteréről Horváth Lászlóval, a kábítószer-terjesztés felszámolásáért felelős kormánybiztossal beszélgettünk.