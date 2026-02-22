Drog a négysajtos pizza mellé? Komlón ezt is megcsinálták

Az egyik népszerű komlói pizzázó ajtaján egy kiírás fogadta a vendégeket, az étterem pedig zárva volt. A tájékoztatás szerint a Komlói Rendőrkapitányság három hónapra bezárta a helyet a Büntető Törvénykönyv kábítószer-kereskedelemre vonatkozó rendelkezései nyomán – adta hírül a Bama.hu. Eszerint a pizzériában drogot is árultak.

Fotó: Sándor Judit

Drog a pizzériában

A Bama.hu megkereste az üggyel kapcsolatban a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, ahol elmondták: több ember ellen is eljárás indult drogkereskedelem miatt. A rendőrség ezért három hónapig bezáratta az éttermet. A nyomozás érdekeire hivatkozva ennél többet nem árultak el a rendőrök. Mint azt a portál megállapította: sokakat meglepett az étterem bezáratása, ugyanis népszerű találkozóhelynek számított.

A rendőrség egy tavalyi jogszabályváltozás nyomán zárathatja be azokat az üzeleteket, éttermeket, szórakozóhelyeket, amelyek a gyanú szerint szerepet játszottak a drogkereskedelemben. Az Origónak nyilatkozó Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos elmondta: a törvényre azért volt szükség, hogy a börtönből szabaduló dílerek ne tudják ott folytatni, ahol abbahagyták. Ezen elv alapján a kábítószer-terjesztőktől elkobozhatják ingó és ingatlanvagyonukat is.