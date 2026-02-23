Gyereket is bevontak a családi drogbizniszbe Ráckevén

Nem a vasárnapi ebéd volt a közös projekt Ráckevén, hanem a drogterítés. A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy szülőpár és gyermekeik ellen, akik a vád szerint együtt árultak kábítószert a környéken – írta a Ripost.hu.

Drogkereskedelem miatt vádat emeltek Ráckevén egy család ellen

Fotó: Pexels.com

Kiskorú is részt vett a drog elosztásában

A történet 2023 nyarán indult, és közel egy éven át futott. Többféle illegális szer cserélt gazdát, a „családi munkamegosztás” pedig precízen működött:

az idősebb gyermek volt az értékesítés arca, a szülők és a 18 év alatti testvér pedig beszálltak a beszerzésbe, az adagolásba, az egyeztetésekbe és a kiszolgálásba. Előfordult, hogy a fiatalkorúnak kellett elhoznia a drogot otthonról, vagy épp ő adta át a vevőknek.

A bevétel közös kasszába ment, és közösen is élték fel. Az ügy 2023 decemberében komoly fordulatot vett, amikor az egyik vásárló a fogyasztás után rosszul lett, válságos állapotban került budapesti kórházba, ahol mesterséges altatásba helyezték. Az édesapja ezután nem hagyta annyiban és egy rokont küldött a családhoz, aki hangfelvétel készítése mellett vásárolt drogot, majd feljelentést tettek. Az ügyészség a család tagjait minősített kábítószer-kereskedelemmel vádolja, a szülők esetében kiskorú veszélyeztetése is szerepel a tényállásban.

A hatóság a szülőkkel és a nagykorú gyermekkel szemben letöltendő börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványoz, továbbá azt, hogy a szülők ne végezhessenek olyan munkát, amely 18 éven aluliakkal való kapcsolatot jelent. A fiatalkorú vádlott esetében felfüggesztett szabadságvesztést kérnek.

Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék hoz majd döntést.