Kéthetente érkezett a drogszállítmány Spanyolországból – menekülni próbált a díler

Pest vármegyében a rendőrök elfogták C. Zsoltot, aki egy olyan bűnszervezet tagja volt, amely Spanyolországból hozott be Magyarországra drogot. Miután a hatóságok gyanút fogtak, elkezdték a nyomozást és több év alatt sikerült feltérképezniük a csoport működését – írta a Borsonline.hu.

Végül a budapesti rejtekhelyén bukott le a rejtőzködő drogdíler

Fotó: Gé / MW / Illusztráció

A rendőrök lefoglalták a drogot és további 6 millió forint készpénzt

Kiderült, hogy a banda főleg magyar állampolgárokból állt, akik Spanyolországban termesztettek marihuánát, de néha más beszállítóktól is vásároltak.

Összesen körülbelül 300 kilogramm drogot szállítottak kamionokkal Németországba és Magyarországra.

A nyomozók idővel tetten érték a gyanúsítottat, aki majdnem egy éven keresztül egy agglomerációs telephelyen vette át a szállítmányokat. A 20–50 kilogrammos küldemények kéthetente érkeztek, majd innen jutottak a fővárosba. A férfit 2021 szeptemberében először a lakásán fogták el. Büntetőeljárást folytattak ellene és tavaly év végén nyolc év börtönre és tíz év közügyektől való eltiltásra ítélte a bíróság kábítószer-kereskedelem miatt.

A gyanúsított próbált elbújni a büntetése elől, sikertelenül. Február 5-én ugyanis a Pest vármegyei rendőrök célkörözési csoportja a budapesti rejtekhelyén elfogták. A helyszíni kutatás során kis mennyiségű kokaint és 6 millió forint készpénzt is lefoglaltak. A bíróság végül elrendelte a férfi letartóztatását.

