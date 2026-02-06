Nem fogja kitalálni, milyen meglepetés rejtőzött a Kinder-tojásban – videó

A zuglói rendőrök január 31-én délután csaptak le egy XIV. kerületi lakásban arra a 35 éves férfira, akit azzal gyanúsítanak, hogy kábítószerrel kereskedett. Az akció során jelentős mennyiségű droggyanús anyagot, valamint pénzt és kommunikációs eszközöket foglaltak le – írta a Police.hu.

A lefoglalt droggyanús anyagokat Kinder tojásokban és különböző tárolókban rejtegette a férfi

Fotó: police.hu

Drog, marihuána és „kristály”

A nyomozók a helyszínen végrehajtott kutatás során összesen mintegy 350 gramm zöld növényi törmeléket találtak, amelyről feltételezhető, hogy marihuána.

Az anyagot Kinder tojásokban és különféle dobozokban rejtették el. Emellett több, kábítószerrel szennyezett tárolódobozt, valamint alufóliába csomagolva bruttó 24,7 gramm fehér port – feltehetően úgynevezett „kristályt” – is lefoglaltak a rendőrök. A lakásban több SIM-kártyát és készpénzt is találtak, amelyeket a rendőrök szintén lefoglaltak.

A hatóságok becslése szerint a lefoglalt kábítószerek nagyjából 400 adagnak felelnek meg, amelyek feketepiaci értéke megközelítőleg másfél millió forint.

A férfit a helyszínen előállították mintavétel céljából, ahol a drog-gyorsteszt THC jelenlétét mutatta ki a szervezetében.

A gyanúsítottat a zuglói nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával hallgatták ki. A kihallgatás során a férfi elismerte a bűncselekmény elkövetését, ezért őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A lefoglalt anyagok pontos összetételét vizsgálják a szakértők bevonásával.

