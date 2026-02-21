A májkrém mellé drogot is tudtak kérni a vevők a Teréz körúti boltban – videó

Hírlevél
Jelentős kábítószerfogást vittek véghez a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kábítószerbűnözés Elleni Osztályának nyomozói. Egy férfi drogot árult a pult alól egy Teréz körúti vegyesboltban, a rendőrök több mint 600 grammnyi növényi törmeléket foglaltak le.
Nem mindennapi árukapcsolás valósult meg egy VI. kerületi, Teréz körúti vegyesboltban: a betérő vásárlók a polcokon felhalmozott termékek mellett kábítószert is tudtak vásárolni a pult alól – derült ki a Police.hu cikkéből.

A rendőrség 600 grammnyi marihuánát foglalt le, a drogot a pult alól adták a vevőknek a Teréz körúti boltban
Fotó: Hans Lucas via AFP/Leo Pierre / Hans Lucas/Leo Pierre 

Jelszóval lehetett hozzájutni a droghoz

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Kábítószerbűnözés Elleni Osztálya szerint több hónapja zajlott a drogkereskedelem, amikor rajtaütöttek díleren. A nyomozók először február 13-án este a bolt közelében igazoltattak egy férfit, akinél 20 gram marihuánát találtak. A vásárló elmondta: előzetesen telefonon egyeztetett a dílerrel, miszerint „húsz sört hűtsön be” a férfi, vagyis ennyi gramm füvet vinne el tőle.

A rendőrök átkutatták az üzletet, ahol 112 grammnyi kábítószert találtak, valamint a drog eladásából származó kétmillió forintot foglaltak le. A pultosnál elfogása után további 600 gramm marihuánát találtak. A díler grammonként 4000 forintért adta az anyagot, a lefoglalt kábítószer értéke megközelíti a 3 millió forintot.

A 25 éves N. Bernátot kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A rendőrség egyúttal öt hét időtartamra bezáratta a Teréz körúti boltot.

Borsodban egy apa és fia árulta együtt a kábítószert. A rendőrök nem mindennapi drogfogást vittek véghez, amikor lecsaptak az átlagosnak tűnő családi háznál.


 

 

