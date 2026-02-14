„Ez nem élet” – a barátokról kiderültek, hogy mind érdekemberek

A jelenleg is büntetését töltő férfi története újabb figyelmeztetés arra, milyen könnyű belecsúszni a drogfogyasztásba és milyen nehéz kimászni belőle – írta a Kemma.hu.

A férfi szerint eleinte ártatlan bulizásnak tűnt, később azonban már az egész élete a drog körül forgott

Forrás: Facebook/Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség

Így jutott börtönbe másodszor is egy esztergomi díler, aki mindent elveszített a drog miatt

A rendőrség által közzétett videóban egy esztergomi rab mesélte el a történetét, hogyan mentek tönkre a kapcsolatai és az egészsége a szerek miatt. Elmondása szerint minden középiskolás korában indult. Akkor még csak bulikban, alkohollal együtt fogyasztott marihuánát, mert jó mókának tűnt. Egy idő után viszont ez már nem csak alkalmi dolog lett, a drog az élete központi szervező erejévé vált.

18 éves korára már nemcsak fogyasztotta, hanem árulni is kezdte a drogot, hogy legyen pénze a saját adagjaira. Ezután egyre mélyebbre került, idővel komolyabb hálózatot épített ki és életvitelszerűen ebből élt. A baráti köre teljesen kicserélődött.

Ahogy fogalmazott, szinte külön világban élt:

A társadalomtól elkülönülten éltem. Volt egy kis világ, amelyben azokkal az emberekkel tartottam a kapcsolatot, ahol a kábítószer volt a közös pont

Azt is bevallotta, hogy amikor nagyobb mennyiségekkel üzletelt, jó érzés volt, hogy az emberek kedvesek vele. Később viszont rájött, hogy ezek nem igazi barátságok voltak, csak érdekből keresték.

23 éves korában jött a fordulat, a rendőrök elkapták és hat évre börtönbe vonult. A hálózatból egyedül ő került rács mögé. 27 évesen szabadult, de nagyon nehéz volt új életet kezdeni. Csak a családja és néhány valódi barát maradt mellette.

Hiába a börtön, újra visszatért a drogokhoz

Szabadulása után egy ideig félt, hogy megint elkapják. Folyton attól tartott, hogy figyelik. Ez a félelem azonban idővel elmúlt és újra a szerekhez nyúlt.

Ezúttal még mélyebbre süllyedt. Sokszor amfetamin-származékokat fogyasztott és már semmi más nem érdekelte. Nem dolgozott, nem volt rendes élete.

Az a baj, hogy ha a mindennapok részévé válik a szerhasználat, akkor olyan természetes lesz, mint az, hogy reggel iszik egy kávét az ember

– mondta.