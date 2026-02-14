„Ez nem élet” – a barátokról kiderültek, hogy mind érdekemberek

A jelenleg is büntetését töltő férfi története újabb figyelmeztetés arra, milyen könnyű belecsúszni a drogfogyasztásba és milyen nehéz kimászni belőle – írta a Kemma.hu.
Így jutott börtönbe másodszor is egy esztergomi díler, aki mindent elveszített a drog miatt
A rendőrség által közzétett videóban egy esztergomi rab mesélte el a történetét, hogyan mentek tönkre a kapcsolatai és az egészsége a szerek miatt. Elmondása szerint minden középiskolás korában indult. Akkor még csak bulikban, alkohollal együtt fogyasztott marihuánát, mert jó mókának tűnt. Egy idő után viszont ez már nem csak alkalmi dolog lett, a drog az élete központi szervező erejévé vált.
18 éves korára már nemcsak fogyasztotta, hanem árulni is kezdte a drogot, hogy legyen pénze a saját adagjaira. Ezután egyre mélyebbre került, idővel komolyabb hálózatot épített ki és életvitelszerűen ebből élt. A baráti köre teljesen kicserélődött.
Ahogy fogalmazott, szinte külön világban élt:
A társadalomtól elkülönülten éltem. Volt egy kis világ, amelyben azokkal az emberekkel tartottam a kapcsolatot, ahol a kábítószer volt a közös pont
Azt is bevallotta, hogy amikor nagyobb mennyiségekkel üzletelt, jó érzés volt, hogy az emberek kedvesek vele. Később viszont rájött, hogy ezek nem igazi barátságok voltak, csak érdekből keresték.
23 éves korában jött a fordulat, a rendőrök elkapták és hat évre börtönbe vonult. A hálózatból egyedül ő került rács mögé. 27 évesen szabadult, de nagyon nehéz volt új életet kezdeni. Csak a családja és néhány valódi barát maradt mellette.
Hiába a börtön, újra visszatért a drogokhoz
Szabadulása után egy ideig félt, hogy megint elkapják. Folyton attól tartott, hogy figyelik. Ez a félelem azonban idővel elmúlt és újra a szerekhez nyúlt.
Ezúttal még mélyebbre süllyedt. Sokszor amfetamin-származékokat fogyasztott és már semmi más nem érdekelte. Nem dolgozott, nem volt rendes élete.
Az a baj, hogy ha a mindennapok részévé válik a szerhasználat, akkor olyan természetes lesz, mint az, hogy reggel iszik egy kávét az ember
– mondta.
Végül egy hajnali rendőrségi akció során ismét elfogták. Azt mesélte, annyira félt, hogy remegett, fázott és teljesen pánikba esett, miközben megbilincselték.
Most újra börtönben van.
Azt mondja, ma már teljesen másképp látja az egészet. Szerinte a drogok tönkreteszik az embert, testileg és lelkileg is. Példaként említette, hogy a kemény drogok használói sokszor már fiatalon súlyos állapotba kerülnek. A jelenlegi kristály nevű anyag használói hamar meghalnak.
Úgy látja, aki ebbe belecsúszik, annak az élete beszűkül és végül semmi más nem marad, csak a szer utáni hajszolás.
Ez nem élet
– tette hozzá.
Az esztergomi férfi története jól mutatja, milyen könnyű rossz irányba indulni és milyen nehéz onnan visszafordulni. Ma viszont már vannak olyan fiatal példaképek is, akik pont az ellenkező utat választják és nyíltan beszélnek arról, hogy nemet mondanak a drogokra. Közéjük tartozik az a Z-generációs tartalomgyártó is, aki bár a divat és a sneakerkultúra egyik legismertebb hazai alakja, egy dologban nem enged: szerinte a tudatmódosítók egyszerűen nem férnek bele.