Videón a nyomozók rajtaütése – így bukott le a nemzetközi drogfutár

Egy nemzetközi drogkereskedő-hálózat egyik magyarországi láncszeme próbált eltűnni a hatóságok elől, miután súlyos ítélet született ellene. Az 51 éves férfit még 2021 őszén kapcsolták le a Pest vármegyei nyomozók, akik szerint egy agglomerációs telephelyen vette át a külföldről érkező szállítmányokat, majd továbbította azokat Budapestre – tette közzé facebook oldalán a Pest vármegyei rendőrség.

Megfékezték a drog terjedését a hatóságok

Fotó: Pest vármegyei rendőrség facebook oldala

A bíróság tavaly év végén mondta ki az ítéletet, ahol nyolc év fegyházbüntetést kapott a gyanúsított kábítószer-kereskedelem miatt. A férfi azonban nem várta meg, hogy bekopogtassanak érte.

Drog, készpénz és bujkálás – így bukott le a szökevény

Az elítélt férfi megpróbált elrejtőzni az ítélethirdetés után, ám a rendőrök nem hagyták annyiban. Hosszas felkutatás után február 5-én, a búvóhelye előtt csaptak le rá.

A lakásban tartott kutatás során kis mennyiségű kokaint, fegyvert, valamint közel hatmillió forint készpénzt találtak és foglaltak le. A bíróság az elfogást követően azonnal elrendelte a férfi letartóztatását.

A drogkereskedelem szereplői hiába próbálnak eltűnni, a hatóságok előbb-utóbb utolérik őket.

Budakeszin is sikerrel jártak egy jól megszervezett akció keretein belül a nyomozók, lengyel kollégiákkal együtt, sikeresen számoltak fel egy droglabort.