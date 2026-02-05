Lekapcsolták a díler nagymamát is a családi drogbizniszben

Február 1-jén kopogtatás helyett rajtaütéssel érkeztek a rendőrök egy kőbányai lakásba, ahol a gyanú szerint régóta zavartalanul működött egy drogbiznisz. A hatóságok információi szerint egy idős asszony és két unokája terítette a kristály néven ismert drogot a környéken, nem is akárhogyan – írta a Ripost.

Nagyüzemben ment a drogbiznisz a családi vállalkozásban

Fotó: Police.hu (illusztráció)

A rendőrök szerint a család nemcsak pénzért adta a tiltott szert, hanem lopott tárgyakat is elfogadtak fizetségként. A nyomozók több fogyasztót is kihallgattak, a lefoglalt anyagokról pedig kivétel nélkül kábítószernek minősülnek.

A nagymama is benne volt a drogbizniszben

A X. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói kábítószer-kereskedelem gyanújával hallgatták ki a 60 éves nőt, valamint 19 és 17 éves unokáit. Mindhármukat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A hatóságok szerint az asszony pontosan tisztában lehetett azzal, mi zajlik a lakás falai között.

A kristály néven futó szer különösen veszélyes, mert hatása kiszámíthatatlan, gyakran okoz hallucinációkat, agresszív viselkedést és paranoiát. Egyetlen adag is végzetes lehet, hiszen rohamot, kómát vagy akár szívmegállást is előidézhet.

A környéken élők megdöbbenéssel fogadták a hírt, sokan nem is gondolták volna, hogy egy családi otthonban ilyen sötét üzlet folyik. A rendőrség vizsgálata tovább folytatódik és a drogbiznisz minden részletét igyekeznek feltárni.

A kristály elnevezésű kábítószer miatt egyre több a botrány. Lapunk is beszámolt arról az esetről, amikor egy anyuka a 8 éves kisfiának mutatta meg hogyan kell használni a szert.