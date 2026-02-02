46 milliárd forint a zavarosban: bíróság előtt a kolumbiai drogkartell magyar pénzmosói

Hétfő reggel nagyszabású ügy került a Pesti Központi Kerületi Bíróság elé – írja a Bors. A drogkartell pénzének tisztára mosása miatt összesen húsz embernek kell felelnie a vádakra.

Kolumbiai drogkartell milliárdjait mosták tisztára a magyarok, most a bíróság előtt állnak

Fotó: Bors

Drogkartell pénzét mosták évekig

Az ügyészség szerint 19 magyar állampolgár és egy vietnámi származású férfi vett részt abban a bűnszervezetben, amely a kolumbiai kokainkereskedelemből származó pénzt mosta tisztára. A hálózat működése során mintegy 46 milliárd forintnyi összeget mozgattak meg.

A pénz különböző európai országokból – Hollandiából, Belgiumból, Németországból és Spanyolországból – érkezett, majd szervezetten ment tovább.

Így működött a hálózat

A vádirat szerint a vietnámi férfi tartotta a kapcsolatot a kolumbiai drogkartell embereivel, és ő szervezte meg a pénzek begyűjtését, valamint továbbutalását. Ehhez kiterjedt bűnszervezetet épített ki, amelynek magyar tagjai futárként és befizetőként működtek közre. A vádlottak Magyarországon és Szlovákiában nyitott bankszámlákra helyezték el a készpénzt, majd az összegeket távol-keleti cégek számláira utalták tovább.

Az ügyészség álláspontja szerint a bűnszervezet tagjai tisztában voltak azzal, hogy a kezelt összegek a kokainkereskedelemből származnak. A pénzmosást üzletszerűen, folytatólagosan és különösen nagy értékre követték el. A hatóságok szerint a rendszer hosszú időn keresztül működött, mire sikerült feltérképezni a teljes pénzügyi útvonalat.

Két vádlott jelent meg a bíróságon

Az előkészítő ülésre mindössze két vádlott érkezett meg személyesen: G. Vimos és T. Tímea. Utóbbi korábban már volt büntetve pénzmosás miatt, most azonban tagadta a bűncselekmény elkövetését. Az ügyész T. Tímeára hét év fegyházbüntetést, társára pedig négy év szabadságvesztést indítványozott.

Az ügyészség összesen húsz személlyel szemben emelt vádat bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen nagy értéket meghaladó összegre, folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette miatt.

