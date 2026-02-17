Totál szívás Budakeszin: magyar és lengyel nyomozók számolták fel a droglabort – képekkel, videókkal

Hírlevél
Nemzetközi bűnbandát kapcsolt le a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI). Magyar és lengyel nyomozók együtt csaptak le egy amfetamint előállító droglaborra, valamint a csapatra, akik a budapesti éjszakában terítették tiltott szereiket. A hálózathoz egy tragikus esemény is kötődik: tavaly decemberben egyik fogyasztójuk öngyilkosságot követett el.
A KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal pécsi osztálya kábítószer-kereskedelem miatt indított nyomozást tavaly, miután információ merült fel, hogy egy népszerű fővárosi szórakozóhelyen drogot árusítanak. A nyomozás során azonosították a bűnszervezetet, és megállapították, hogy az alapanyagok egy része Lengyelországból származik. Ezért felvették a kapcsolatot lengyel kollégáikkal, és feltárták, hogy a csoport Walter White-ja egy budakeszi házban kialakított droglaborban állította elő az amfetamint lengyel és hazai alapanyagokból. Az elkövetők más forrásokból is szereztek be különböző kábítószereket, amiket aztán a dílerek a fővárosi éjszakában, különböző szórakozóhelyeken értékesítettek – írja a Police.hu.

droglabor
Magyar és lengyel alapanyagokból készült az ecstasy a budakeszi droglaborban Fotó: Police.hu

A rajtaütés időpontjára – január 31-ére – a nyomozók már pontosan tudták, hogy a csapat egyes tagjainak mi a szerepe, ki kinek adja tovább a drogot, és az hogyan jut el a fogyasztókig.

Egészségre veszélyes volt a budakeszi droglabor

Az akció végrehajtásakor a laborban ismeretlen eredetű veszélyes anyagokra, gázokra, gőzökre lehetett számítani, ezért egészségügyi biztosításra, a bevetési egység részéről pedig védőruházatra és gázmaszkra volt szükség. A legalapvetőbb higiéniai szabályokat is nélkülöző, primitív laborban lombikokat, lepárlókat és nagy mennyiségű kész amfetamint foglaltak le.

Védőruházatra és gázmaszkra is szükség volt Fotó: Police.hu

Elfogásokra is sor került

A labor felszámolásával egy időben a magyar és a lengyel rendőrök összesen 16 embert csíptek fülön Budakeszin, Diósdon, Solymáron, Érden, Isaszegen, Erdőkertesen és Budapesten. A bűnszervezetet irányító irányító 43 éves budakeszi férfit, – mivel felmerült, hogy lőfegyvere lehet – a Terrorelhárítási Központ egysége fogta el, miután 1,5 kg amfetaminnal felpakolva távozott a laborból. Később további négy személyt kerítettek kézre, a gyanúsítottak közül van, akit kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítottak meg, a többieknek kábítószer birtoklása miatt kell felelniük. 

Lefoglalások vagyonvisszaszerzés céljából

A nyomozók az ingatlanok és a járművek átvizsgálása során összesen 16,2 kg különböző típusú kábítószert és 2500 darab MDMA ecstasy tablettát találtak. Vagyonvisszaszerzés keretében körülbelül 13 millió forint készpénzt, valutát, arany ékszereket és egy gépkocsit is lefoglaltak. 

Jól jövedelmezett a kábítószer-kereskedelem Fotó: Police.hu

Öngyilkosságba hajszolta a drog

A kábítószer-terjesztő hálózathoz sajnálatos módon egy öngyilkosság is kapcsolódik: tavaly december közepén egy fogyasztó önkezével vetett véget életének. Búcsúlevelében megnevezte a dílerét, és azt is leírta, hogy a drog vezetett végzetes döntéséhez.

 

 

