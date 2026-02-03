Csak erős idegzetűeknek! – sokkoló drogos videót osztott meg a kormánybiztos

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán tette közzé a felvételt. A videó végén a drogos nőt bilincsben viszik el a rendőrök.

A felvételen a drogos nő kisgyermeke gyújtotta be a cracket

A kormánybiztos ezt írta a poszthoz:

Aki gyermeket mérgez meg, ráadásul ilyen pici gyermeket, annak a legszigorúbb törvények is kevésnek tűnnek büntetésül. A 28 éves kaposvári nőnemű lény kiskorú veszélyeztetése és kábítószer-kereskedelem miatt áll bíróság elé. Nincs irgalom!”

Szétszedik a kommentelők a drogos anyát

A felvétel érthetően kiverte a biztosítékot az emberek körében. Az oldal követői nem is fogták vissza magukat. Csak néhány idézet a reakciók közül:

„A börtönben dögöljön meg!”

„A létező legsúlyosabb büntetést kell vele szemben alkalmazni!”

„A krekket a kisgyerek hevíti neki? Még bele is szív a gyerek. Atya ég, ezt tanítja a gyereknek? Olyan ítéletet adnék neki, hogy a Facebook is letiltana ha leírnám.”

„Életfogytig tartó börtönbüntetés, az ilyen anyának nem való gyerek!”

Brüsszelnek nagyon nem tetszik a magyar zéró tolerancia drogügyben. Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság beperelte Magyarországot a drogliberalizáció elutasítása miatt, az uniós bíróság pedig ma kimondta, hogy uniós jogot sértünk. A drogliberalizáció olyan, mint az illegális migráció: egy ponton túl visszafordíthatatlan következményekkel jár. Mi maradunk a zéró toleranciánál, nem követjük el mások hibáit! – közölte Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.