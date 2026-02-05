Dudás Miki halála után a családi vállalkozás bezárta kapuit

A pesterzsébeti piacon sokan megszokták, hogy mindig van egy kedves szó, egy mosoly vagy egy apró vicc Dudásék pultjánál. A Dudás Miklós családjához tartozó üzletek azonban hetek óta zárva állnak, a redőnyök mögött pedig fájó csend uralkodik – írta a Bors.

Dudás Miklós temetésén rengetegen jelentek meg és kísérték el utolsó útjára

Fotó: Tumbász Hédi/Bors

A családi vállalkozás több mint két évtizede volt a piac része. Dudás Miki édesapja azért nyitott boltot, hogy biztos jövőt teremtsen szeretteinek. Az évek során nemcsak üzletek, hanem emberi kapcsolatok is épültek, a Dudás család szinte összenőtt a piaccal.

Dudás Miklós hiánya mindent megváltoztatott

A tragédiák sorozata azonban megtörte ezt a világot. Előbb az édesapát veszítették el egy brutális támadás következtében, majd idén január elején maga Dudás Miklós hunyt el tragikus körülmények között. A világbajnok kajakos halála után a család egyszerűen nem tudta újranyitni az üzleteket.

Az árusok szerint nemcsak egy kollégát, hanem egy szeretett barátot veszítettek el. Többen könnyes szemmel mesélték, mennyire hiányzik Miki édesanyjának kedvessége, édesapjának humora és az a természetesség, amellyel a család mindig jelen volt.

Egyelőre senki sem tudja, visszatér-e még a Dudás család a pult mögé. Sokan remélik, hogy egyszer újra felgördülnek a redőnyök és a Dudás név ismét az életet, nem pedig a veszteséget jelenti majd.