Fordulat a Dudás-ügyben: Hatan állnak bíró elé a brutális támadás miatt

Vádat emelt az ügyészség hat emberrel szemben Dudás Miklós édesapjának halálával kapcsolatban a Magyar Nemzet értesülései szerint. Halált okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt felelhetnek a vádlottak a Dudás-ügyben.

Dudás Miklóst is agyonverték? Két Dudás-ügy is munkát ad a hatóságoknak, Fotó: MTI

Két Dudás-ügy a hatóságok előtt

Mint ismert, a világbajnok kajakozó Dudás Miklós 2024-ben beszélt arról, hogy brutálisan bántalmazták az édesapját. Dudás István az eset után kómába került, majd egy többórás koponyaműtéten is átesett, amelynek során műkoponyát kapott, de az orvosi beavatkozások sem hoztak áttörést.

Lélegeztetőgépre szorult, ami után állapota folyamatosan romlott, végül 2025 februárjában belehalt a sérüléseibe, támadói gyakorlatilag agyonverték.

Az ügyészség vádirata szerint hat embernek kell felelnie a haláléért, közülük kettő esetében letöltendő szabadságvesztést indítványoztak, míg a további érintetteknél felfüggesztett börtönbüntetést. Ebben a Dudás-ügyben áprilisban tartják az előkészítő ülést.

Ahogy az Origo is megírta, január 5-én holtan találták Dudás Miklóst a lakásában, kedden már fel is boncolták a világbajnok kajakozó holttestét. Információink szerint több testrészén is voltak gyilkosságra utaló sérülések, a fején és a nyakán is, ami miatt büntetőeljárásban vizsgálják a halála körülményeit. Hétfőn még csak közigazgatási eljárást indítottak a rendőrök, majd az ő esetében is halált okozó testi sértés miatt indítottak eljárást a budapesti rendőrök.

Ezt államigazgatási eljárásnak hívták régen, a mai hivatalos elnevezés a közigazgatási eljárás. Ha bármilyen esemény kivizsgálására lépéseket, intézkedéseket tesz a rendőrség, akkor vagy közigazgatási eljárásban dolgozik vagy pedig büntetőeljárásban. A büntetőeljárás az, amikor nyomozást rendelnek el”

– mondta az ország egy legismertebb és legtapasztaltabb nyomozója, Dr. Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredes az Origónak korábban.

„Ha nincs bűncselekmény és valaki meghal, akkor közigazgatási eljárásban vizsgálják ki a haláleset bekövetkezésének módját. Ez azt jelenti, hogy felboncolják az elhaltat, szemlét tartanak, és esetleg meghallgatnak néhány embert. Így magyarázatot kaphatnak arra, hogy valaki miért lett öngyilkos, miért esett ki az ablakon vagy csúszott el, vagy miért szivárgott a gáz, amitől meghalt. Így tisztázhatják, hogy baleset volt-e, vagy pedig valamilyen önkezű cselekmény történt.

Ha menet közben olyan nyomokat találnak, amelyek idegenkezűségre utalnak, ami Dudás Miklósnál is felmerült, akkor büntetőeljárást indítanak egy konkrét bűncselekmény gyanúja miatt.

A kettő között az a különbség, hogy a büntetőeljárásnál már komolyabb lehetőségei vannak a hatóságnak. Ennél tanúkat hallgathatnak ki formálisan, úgy, hogy eleget tesznek azoknak a törvényi előírásoknak, amiket a tanúkihallgatásnál előír a büntetőeljárási törvény. A közigazgatási eljárásban a közigazgatási törvény egészen más lehetőségeket ad a hatóság kezébe" – tette hozzá, majd elmondta, szerinte mi történhetett, és arról is beszélt, hogy Dudás Miklós kutyáját kikérdezik-e ilyenkor a nyomozók.