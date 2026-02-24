Kopogtatnak, mosolyognak, fizetsz – de vajon kit engedsz be az otthonodba?

Sokan még emlékeznek arra a bandára, akiket csak „pisifantomként” emlegettek Székesfehérváron. Ők azzal a jól ismert ürüggyel jutottak be lakásokba, hogy szeretnék használni a mosdót. Amíg az egyikük a vécében volt, társai elterelték a figyelmet és mindent vittek, amit tudtak. A rendőrök végül elkapták őket decemberben, így akkor kicsit megnyugodtak az emberek. Most viszont új módszerrel próbálkoznak a „duguláselhárítók” – írta a Feol.hu.

A kamu duguláselhárítók sokszor váratlanul jelennek meg és irreálisan magas összeget kérnek el a munka végén

Erre hivatkozva húzza le az embereket a duguláselhárító maffia

Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés érkezett a székesfehérvári Polgármesteri Hivatalhoz. A helyiek arra panaszkodtak, hogy olyan emberek jelentek meg náluk, akik szerelőnek adták ki magukat.

Azt mondták, dugulást javítanak, de a munka után elképesztően magas összeget kértek, pedig sokszor rendesen meg sem csinálták, amit kellett volna.

A Cserkész utcában két család is így járt múlt héten. A szerelők gyorsan dolgoztak, majd olyan összeget mondtak, amitől a tulajdonosok majdnem hanyatt estek.