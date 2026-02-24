Hírlevél
polgármesteri hivatal

Kopogtatnak, mosolyognak, fizetsz – de vajon kit engedsz be az otthonodba?

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Újra furcsa alakok járják a várost és egyre több panasz érkezik miattuk. A kamu duguláselhárítók most ezzel a trükkel próbálnak pénzt kiszedni az emberekből. Az önkormányzat is megszólalt, mert már több család is pórul járt.
Sokan még emlékeznek arra a bandára, akiket csak „pisifantomként” emlegettek Székesfehérváron. Ők azzal a jól ismert ürüggyel jutottak be lakásokba, hogy szeretnék használni a mosdót. Amíg az egyikük a vécében volt, társai elterelték a figyelmet és mindent vittek, amit tudtak. A rendőrök végül elkapták őket decemberben, így akkor kicsit megnyugodtak az emberek. Most viszont új módszerrel próbálkoznak a „duguláselhárítók” – írta a Feol.hu.

A kamu duguláselhárítók sokszor váratlanul jelennek meg és irreálisan magas összeget kérnek el a munka végén
Fotó: lllusztráció/Shutterstock

Erre hivatkozva húzza le az embereket a duguláselhárító maffia

Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés érkezett a székesfehérvári Polgármesteri Hivatalhoz. A helyiek arra panaszkodtak, hogy olyan emberek jelentek meg náluk, akik szerelőnek adták ki magukat. 

Azt mondták, dugulást javítanak, de a munka után elképesztően magas összeget kértek, pedig sokszor rendesen meg sem csinálták, amit kellett volna.

A Cserkész utcában két család is így járt múlt héten. A szerelők gyorsan dolgoztak, majd olyan összeget mondtak, amitől a tulajdonosok majdnem hanyatt estek.

A szakemberek azt tanácsolják, hogy senki ne hívjon ki akárkit az internetről csak úgy. Mindig kérjenek több ajánlatot és már telefonon beszéljék meg pontosan az árakat. Az is fontos, hogy inkább ismert, helyi szakembert válasszanak és ha lehet, fix áras munkát kérjenek. Így kisebb az esély arra, hogy valaki átverje őket.

 

 

