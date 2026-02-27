Halálbrigád a bíróság előtt: 27 év után emeltek vádat a szlovákiai magyarok ellen

Hírlevél
Huszonhét éve húzódik az ügy, aminek hamarosan vége lehet. 1999. március 25-én szörnyű maffialeszámolás volt Dunaszerdahelyen, a Fontana Bárban: egy rivális szervezett bűnözői csapat tíz emberrel végzett néhány perc alatt. A feltételezett elkövetők most bíróság elé állnak.
fontana bárszlovákiábandunaszerdahelyensátor lajosnagyszombati járásbírósággyilkosságdunaszerdahelyi

Úgy tűnik, hogy végre pont kerülhet az 1999-es dunaszerdahelyi maffialeszámolás ügyének végére. Szlovákiában a Nagyszombati Járásbíróság befogadta az ügyészség által benyújtott vádiratot a 27 évvel ezelőtt, a Fontana Bárban történt kivégzés ügyében – adta hírül a Blikk.hu.

Tíz ember végeztek ki 1999 márciusában a dunaszerdahelyi Fontana Bárban, a bűnösök most bíróság elé állnak
Fotó: Unsplash

Brutális jelenetek Dunaszerdahelyen

1999. március 25-én hárman rontottak be a Pápay Tibor által vezetett bűnszervezet kedvelt helyére, a dunaszerdahelyi Fontana Bárba, és azonnal tüzet nyitottak a jelenlevőkre gépfegyvereikből. A helyszínen tíz embert végeztek ki a bűnözők, mindannyian a Pápay klán emberei voltak. A gyilkosságot Sátor Lajos maffiózó rendelte meg, hogy leszámoljon riválisaival. A hatóságok viszonylag hamar beazonosították az értelmi szerzőt, már a következő évben kiadták az elfogatóparancsot, ám a férfi sosem került rendőrkézre.

Az akció szervezésében bűnsegédként V. Richárd, Raisz Szilárd és Raisz Csaba vett részt, utóbbi két férfi 2008-ban tűnt el. Kiderült: Sátor Lajos megölette őket, hogy ne tudjanak beszélni. Sátor végül maga is erőszakos halált halt: 2010. december 2-án meggyilkolták K. Krisztián megrendelésére, a gyilkosa H. Lehel volt. Végül ők is fegyházba jutottak, húsz évet kaptak a gyilkosságért.

A dunaszerdahelyi Fontana Bárban történt mészárlás kapcsán a vádlottak padján helyet foglal majd:

  • U. Richárd, alias Turek, valamint,
  • V. Richárd.

 

