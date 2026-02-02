Boldog volt, hogy megismerhette és taníthatta Egressy Mátyást egykori osztályfőnöke

Egressy Mátyás január 16-án, pénteken este bulizni ment a barátaival egy belvárosi szórakozóhelyre, majd szombaton hajnalban elindult haza újbudai otthonába. Oda azonban nem érkezett meg, helyette – szemtanúk és kamerafelvételek szerint – a fővárosban bolyongott zavarodottan. Később kiderült, hogy egy dunai hajó fedélzeti kamerája rögzítette, amint szombat reggel 6:37-kor egy emberi test a Lánchídról a vízbe zuhant. Alapos a gyanú, hogy Mátyás esett vagy ugrott a folyóba, ugyanis a gimnazista kulcscsomóját megtalálták a hídon, neki viszont azóta sem lelik nyomát.

Alapos a gyanú, hogy Egressy Mátyás a Dunába zuhant Fotó: Police.hu

Így emlékezett meg egykori tanítványáról Egressy Mátyás általános iskolája

Az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola szombaton közösségi oldalán tette közzé azt a bejegyzést, amit korábbi osztályfőnöke írt Mátyásnak, valószínűleg a ballagásakor.