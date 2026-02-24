Igazságügyi szakértő: válaszokat kaphat Egressy Mátyás családja a történtekre

Amint megírtuk, február 21-én a Duna visszaadta a január 17-én eltűnt gimnazista testét. A 18 éves Egressy Mátyás egy belvárosi szórakozóhelyről távozott hajnalban, majd nyoma veszett. Telefonja egy hajléktalanhoz került, kulcscsomóját pedig a Lánchídon találták meg. Családja és a hatóságok egy hajó fedélzeti kamerájának felvételei alapján már korábban feltételezték, hogy ő eshetett a folyóba, ám a jeges víz és a téli sodrás miatt a test hetekig a mederben maradt.

A Lánchídról esett a Dunába, végül a Rákóczi hídtól nem messze találták meg Egressy Mátyás holttestét

Fotó: illusztráció/Police.hu

A Blikk most arról ír, hogy egy igazságügyi orvosszakértő szerint a boncolás során vett vér- és vizeletminták alapján még ennyi idő elteltével is megállapítható lehet, volt-e alkohol vagy valamilyen kábító hatású szer a szervezetében.

Egressy Mátyás szülei részben magyarázatot kaphatnak a történtekre

„A boncolás során mindenképpen vér- és vizeletmintát biztosítanak toxikológiai vizsgálatra, és ettől reálisan várható eredmény mind a véralkoholszint meghatározása, mind pedig bármiféle kábító vagy bódító anyag kimutatása tekintetében” – mondta Fülöp Zoltán igazságügyi orvosszakértő.

Mátyás halálával kapcsolatban bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával folytatja a tragédia körülményeinek vizsgálatát.