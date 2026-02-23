Véget ért a keresés: megtalálták az eltűnt Egressy Mátyás holttestét

Véget ért a bizonytalanság. Megtalálták Egressy Mátyást. A 18 éves fiú január 17-én hajnalban tűnt el Budapesten. A rendőrség megerősítette, hogy az eltűnt fiatalt találták meg a Duna XI. kerületi szakaszán – írta a Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán.
Már biztos, hogy Egressy Mátyás holttestét találták meg a Dunában
A fiatal egy belvárosi szórakozóhelyről távozott január 17-én hajnalban, de nem érkezett haza. Eltűnése után azonnal megindult a keresés, a dunai vízirendészek hetekig kutatták a folyót és környékét, de sokáig nem találtak nyomot.
Február 21-én fordulat történt.
A Duna budapesti, XI. kerületi szakaszán, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre egy holttestet emeltek ki a vízből. A helyszíni szemle és az azonosítás után mostanra minden kétséget kizáróan megállapították, hogy az eltűntként keresett fiút találták meg.
Az elmúlt hetekben sokan reménykedtek, sokan kérdezték, mi történt vele. A rendőrség kegyeleti és eljárási okokra hivatkozva csak a család értesítését követően tájékoztatta a nyilvánosságot.
A BRFK közlése szerint bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárásban, szakértők bevonásával vizsgálják.