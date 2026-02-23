Véget ért a keresés: megtalálták az eltűnt Egressy Mátyás holttestét

Véget ért a bizonytalanság. Megtalálták Egressy Mátyást. A 18 éves fiú január 17-én hajnalban tűnt el Budapesten. A rendőrség megerősítette, hogy az eltűnt fiatalt találták meg a Duna XI. kerületi szakaszán – írta a Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán.

Egressy Mátyás holttestét a Duna XI. kerületi szakaszán találták meg

Fotó: beküldött kép

Már biztos, hogy Egressy Mátyás holttestét találták meg a Dunában

A fiatal egy belvárosi szórakozóhelyről távozott január 17-én hajnalban, de nem érkezett haza. Eltűnése után azonnal megindult a keresés, a dunai vízirendészek hetekig kutatták a folyót és környékét, de sokáig nem találtak nyomot.

Február 21-én fordulat történt.

A Duna budapesti, XI. kerületi szakaszán, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre egy holttestet emeltek ki a vízből. A helyszíni szemle és az azonosítás után mostanra minden kétséget kizáróan megállapították, hogy az eltűntként keresett fiút találták meg.

Az elmúlt hetekben sokan reménykedtek, sokan kérdezték, mi történt vele. A rendőrség kegyeleti és eljárási okokra hivatkozva csak a család értesítését követően tájékoztatta a nyilvánosságot.