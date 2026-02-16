Ez történt Egressy Mátyás telefonjával a végzetes éjszakán

Vádat emelt a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség egy 30 éves hajléktalan férfi ellen, aki január közepén ellopta az eltűnt Egressy Mátyás telefonját a belvárosban – számolt be róla a Blikk.hu.

Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

A 18 éves Egressy Mátyás január 17-én tűnt el a hajnali órákban, miután elindult hazafelé az Ötkertből. Azóta a rendőrség és családja is hiába keresi: a család közleménye szerint „a Lánchídról leesett személy nagy valószínűséggel Matyi lehet”, a hatóságok pedig a Dunában is kutatnak utána.

A hajléktalan férfi elismerte a történteket. A buszon talált telefont magához vette, kikapcsolta, és egy ismerősének adta, de soha nem próbálta visszajuttatni a fiúnak.

A Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője, Rab Ferenc hangsúlyozta, hogy a talált értékek megtartása büntetőjogi következményekkel járhat, és a közösségi terekben, nyilvános helyeken vagy járműveken talált tárgyakat az üzemeltetőnek kell átadni.

A Budai Központi Kerületi Bíróság lopás vétsége miatt állítja bíróság elé a férfit, aki egyéb ügy miatt már jelenleg is börtönben van.