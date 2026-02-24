„Amikor kiderül a halál ténye, a remény végleg megszűnik” – gyászterapeuta segít megérteni az eltűnés utáni gyászfolyamatot

Hírlevél
Egy hónapon át a bizonytalanság határozta meg a család mindennapjait. Egressy Mátyás eltűnése, majd halálának híre egyszerre vetett véget a reménynek és a találgatásoknak. A tragédia lezárta a keresést, de egy másik, sokkal nehezebb folyamatot indított el: a gyász valódi, elkerülhetetlen szakaszát.
Egy hónapig tartó keresés után szombaton megtalálták Egressy Mátyás holttestét. Korábbi felvételek alapján egy hajó kamerája rögzítette, amint egy emberi test a Dunába zuhan a hídról azon az éjszakán, amikor a fiatal eltűnt. A tragédia pontos részletei és a halál oka továbbra sem tisztázottak. A család számára azonban lezárult a legkegyetlenebb szakasz: a várakozás. A remény helyét most átvette a gyász – írta a Blikk.hu.

Egressy Mátyás eltűnése és a bizonytalanság utáni gyász lélektana

Mátyás január 16-án barátaival szórakozott az Ötkert falai között, ahonnan másnap hajnalban távozott. Ezt követően nyoma veszett. A rendőrség és civilek egyaránt keresték, az ügy hetekig foglalkoztatta az országot. 

Sokan hittek benne, hogy élve kerül elő, testét azonban a Duna ugyanabban a kerületben adta vissza, ahova haza kellett volna térnie a végzetes estén.

Az eltűnés miatti gyász sajátos lelkiállapot. Nem tiszta veszteség, hanem elhúzódó lebegés két véglet között. A hozzátartozók egyszerre kapaszkodnak a reménybe és készülnek a legrosszabbra. Ez a kettősség folyamatos készenlétben tartja az idegrendszert, miközben lassan felemészti az érzelmi tartalékokat.

Vladár Anita pszichológus, gyászterapeuta szerint a halál tényének kimondása paradox módon nemcsak fájdalmat, hanem bizonyos értelemben megkönnyebbülést is hozhat.

Olyan, egymásnak akár ellentmondó érzelmek is megjelenhetnek, amelyek miatt az érintettek szégyent vagy bűntudatot élhetnek át – pedig ezek teljesen normálisak.

– hangsúlyozza a szakember. A bizonytalanság megszűnése önmagában tehermentesítő lehet. A gyász akkor tud valóban elindulni, ha minden érzelemnek helyet adunk. Megfér benne a düh, a bűntudat, a harag, a hiány és akár a megnyugvás is. 

Amíg valamelyik érzést megtagadjuk vagy nem vagyunk hajlandók tudomást venni róla, addig a feldolgozás elakad

– teszi hozzá a pszichológus. Eltűnés után különös súlya van a temetésnek. A rituálék nem puszta formalitások, hanem pszichológiai határvonalak:

  • segítenek láthatóvá tenni azt, ami addig elképzelhetetlen volt,
  • segítenek kimondani a kimondhatatlant,
  • közösségi keretet adnak a fájdalomnak,
  • elindítják a lezárás folyamatát.

A temetés pillanata rendkívül fájdalmas, de egyben szembesít is a valósággal. Arra „kényszerít”, hogy legalább egy időre megálljunk, és átéljük mindazt, ami történt. Sokan kihagyják - akár érzelmi, akár anyagi megfontolásból - a rendes temetést, halotti tort, holott ezek a szertartások is fontosak a gyász folyamatában

– mondja el Vladár Anita. A veszteséggel való szembenézés nem hőstett, hanem szükségszerű lépés. Fájdalmas, bénító, mégis ez teremti meg annak esélyét, hogy a történtek ne kimondatlan, lebegő traumaként maradjanak jelen, hanem feldolgozható valósággá váljanak. A gyász nem lineáris, nem kiszámítható, és nem igazodik naptárhoz. Inkább emlékeztet egy belső árapályra: időnként visszahúzódik, majd váratlan erővel csap vissza. Az érzelmek ismétlődnek, rétegeződnek, néha egymásnak is ellentmondanak. Ez nem a gyengeség jele, hanem a kötődés mélységéé. A belső megnyugvás nem gyors megoldás, és nem is a felejtés szinonimája. Inkább annak lassú elfogadása, hogy a veszteség az élet részévé vált

Egy ilyen tragédia után nincs mintareakció. Csak személyes, egyedi válaszok léteznek egy rendkívüli helyzetre. És mindegyik legitim

– írta a beszélgetést a terapeuta.

 

