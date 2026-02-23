Hírlevél
Egressy Mátyás

Mutatjuk, hol találták meg Egressy Mátyás holttestét!

Megrendítő hírt közöltek a hatóságok a hetek óta tartó fővárosi keresőakció lezárultával. A Dunából kiemelt holttest azonosítása során bebizonyosodott, hogy az elhunyt fiatal nem más, mint Egressy Mátyás.
A kutatás drámai fordulata a folyó déli szakaszán következett be, amikor a vízirendészek a Duna budapesti, XI. kerületi részén, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre bukkantak rá Egressy Mátyásra – írta a Police.hu.

Egressy Mátyás
Megállás nélkül keresték Egressy Mátyást
Fotó: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság

Egressy Mátyás holttestét visszaadta a Duna

A helyszíni szemle és a hatósági azonosítás után minden kétséget kizáróan megállapították, hogy a folyónak ezen a pontján Egressy Mátyás testét találták meg, véget vetve ezzel a január közepe óta tartó bizonytalanságnak. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a halálesettel kapcsolatban bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. Az eljárás a továbbiakban közigazgatási hatósági keretek között, szakértők bevonásával folytatódik.

 

