Minden, amit az Egressy Mátyás-ügyről eddig tudni lehet

Egressy Mátyás januárban tűnt el Budapesten, egy szórakozóhelyen töltött éjszaka után. A nyomok hajnalban vesztek el. Az aggódó család azonnal a rendőrséghez fordult, a közösségi médiát pedig elárasztották a fiú fotói, még hazai sztárok is bekapcsolódtak a keresésbe, hogy minél több emberhez eljusson a felhívás.
Álhírek és fordulatok Egressy Mátyás keresésében
A keresés során számos elmélet és álhír látott napvilágot, amelyek tovább nehezítették a hozzátartozók helyzetét.
- Bűncselekmény gyanúja: Felmerült, hogy a fiút esetleg bedrogozhatták és kirabolhatták, mielőtt nyoma veszett. Később kiderült, hogy a telefonja egy hajléktalanhoz került, ami csak fokozta a gyanút;
- Álhírek és cáfolatok: Többször elterjedt a közösségi médiában Mátyás halálhíre, vagy az, hogy megtalálták – ezeket az édesapa sorra kénytelen volt cáfolni, kérve az embereket, hogy ne terjesszenek ellenőrizetlen információkat;
- Iskolai összefogás: Mátyás iskolája és tanárai exkluzív tájékoztatókban és közös megmozdulásokkal támogatták a keresést, kifejezve aggodalmukat példás magatartású diákjuk iránt.
Azok a bizonyos hajnali órák
A nyomozás egyik legkritikusabb szakaszát azok a hajnali órák jelentették, amikor még élt a remény, hogy Egressy Mátyást épségben megtalálják. A rendőrség és a család a lakossági bejelentések alapján próbálta rekonstruálni a fiú utolsó ismert útvonalát.
A kutatás során több olyan szemtanú is jelentkezett, aki látni vélte a fiatalt az eltűnése éjszakáján, illetve a hajnali órákban a pesti Duna-part közelében.
Ezek a beszámolók eleinte ellentmondásosak voltak:
- Egyes szemtanúk arról számoltak be, hogy egy, a leírásnak megfelelő fiatalembert láttak az Örs vezér téren, aki láthatóan zavartan viselkedett és nem találta a helyét az éjszakában;
- Többen megerősítették, hogy a fiú egyedül volt és bár többen felfigyeltek rá a szokatlan időpont miatt, ekkor még senki nem sejtette, hogy egy eltűnt személyről van szó;
- Később fontos információnak bizonyult, hogy Mátyás telefonja egy hajléktalan férfihoz került. Ez a szál is olyan hajnali eseményre utalt, amelyek során a fiú értéktárgyai – eddig tisztázatlan körülmények között – elkerültek tőle.
Bár az édesapa és a hatóságok minden egyes ilyen jelzést alaposan kivizsgáltak, a szemtanúk információi végül nem vezettek el Mátyáshoz. Ezek a töredékes emlékek viszont segítettek a nyomozóknak abban, hogy a kutatást a Duna partjára és a folyó medrére szűkítsék, ahol végül megtalálták a holttestét.
A Duna lett az elsődleges keresési forrás
Ahogy teltek-múltak a napok, a nyomozás fókusza a Dunára helyeződött. A hatóságok térfigyelő kamerák felvételeit elemezték, amelyek alapján feltételezhető volt, hogy a folyóba esett. A kutatásba bekapcsolódtak a vízi rendőrök és speciális mentők is. Heteken át fésülték át a folyó budapesti szakaszát.
Bejelentették Egressy halálát
Egy hónappal a rejtélyes eltűnés után a Duna visszaadta a január 17-én hajnalban, egy belvárosi szórakozóhelyről halálba induló 18 éves fiú testét.
Bár a dunai vízirendészek megállás nélkül kutatták a folyót és partvonalát, a tragikus áttörés csak február 21-én következett be, amikor a Rákóczi hídtól délre, a XI. kerületi folyószakaszon rátaláltak egy holttestre.
A helyszíni szemle és a hatósági azonosítás minden kétséget kizáróan megerősítette, hogy az eltűnt fiatalt találták meg. A nyilvánosságot a család értesítése után tájékoztatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Bűncselekményre utaló nyomot nem találtak, így a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálják tovább.