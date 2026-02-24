Minden, amit az Egressy Mátyás-ügyről eddig tudni lehet

Egressy Mátyás januárban tűnt el Budapesten, egy szórakozóhelyen töltött éjszaka után. A nyomok hajnalban vesztek el. Az aggódó család azonnal a rendőrséghez fordult, a közösségi médiát pedig elárasztották a fiú fotói, még hazai sztárok is bekapcsolódtak a keresésbe, hogy minél több emberhez eljusson a felhívás.

Egressy Mátyás plakátjaival volt tele a főváros

Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

Álhírek és fordulatok Egressy Mátyás keresésében

A keresés során számos elmélet és álhír látott napvilágot, amelyek tovább nehezítették a hozzátartozók helyzetét.

Egressy Mátyás iskolája fekete zászlóval búcsúzott diákjától

Fotó: Bors

Azok a bizonyos hajnali órák

A nyomozás egyik legkritikusabb szakaszát azok a hajnali órák jelentették, amikor még élt a remény, hogy Egressy Mátyást épségben megtalálják. A rendőrség és a család a lakossági bejelentések alapján próbálta rekonstruálni a fiú utolsó ismert útvonalát.

A kutatás során több olyan szemtanú is jelentkezett, aki látni vélte a fiatalt az eltűnése éjszakáján, illetve a hajnali órákban a pesti Duna-part közelében.

Ezek a beszámolók eleinte ellentmondásosak voltak:

Egyes szemtanúk arról számoltak be, hogy egy, a leírásnak megfelelő fiatalembert láttak az Örs vezér téren, aki láthatóan zavartan viselkedett és nem találta a helyét az éjszakában;

Többen megerősítették, hogy a fiú egyedül volt és bár többen felfigyeltek rá a szokatlan időpont miatt, ekkor még senki nem sejtette, hogy egy eltűnt személyről van szó;

Később fontos információnak bizonyult, hogy Mátyás telefonja egy hajléktalan férfihoz került. Ez a szál is olyan hajnali eseményre utalt, amelyek során a fiú értéktárgyai – eddig tisztázatlan körülmények között – elkerültek tőle.

Bár az édesapa és a hatóságok minden egyes ilyen jelzést alaposan kivizsgáltak, a szemtanúk információi végül nem vezettek el Mátyáshoz. Ezek a töredékes emlékek viszont segítettek a nyomozóknak abban, hogy a kutatást a Duna partjára és a folyó medrére szűkítsék, ahol végül megtalálták a holttestét.