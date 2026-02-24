Hírlevél
Egressy Mátyás

Minden, amit az Egressy Mátyás-ügyről eddig tudni lehet

6 perce
Olvasási idő: 7 perc
Heteken át tartó reménykedés és az egész országot megmozgató keresőakció végére tett pontot a gyászos bejelentés. A fiatal Egressy Mátyás eltűnése és halála rávilágított a közösségi összefogás erejére, de a bizonytalansággal járó fájdalomra is.
Egressy Mátyás januárban tűnt el Budapesten, egy szórakozóhelyen töltött éjszaka után. A nyomok hajnalban vesztek el. Az aggódó család azonnal a rendőrséghez fordult, a közösségi médiát pedig elárasztották a fiú fotói, még hazai sztárok is bekapcsolódtak a keresésbe, hogy minél több emberhez eljusson a felhívás.

Egressy Mátyás, EgressyMátyás, eltűnt, plakát
Egressy Mátyás plakátjaival volt tele a főváros
Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

Álhírek és fordulatok Egressy Mátyás keresésében

A keresés során számos elmélet és álhír látott napvilágot, amelyek tovább nehezítették a hozzátartozók helyzetét.

Egressy iskolája fekete zászlóval búcsúzott diákjától
Egressy Mátyás iskolája fekete zászlóval búcsúzott diákjától
Fotó: Bors

Azok a bizonyos hajnali órák

A nyomozás egyik legkritikusabb szakaszát azok a hajnali órák jelentették, amikor még élt a remény, hogy Egressy Mátyást épségben megtalálják. A rendőrség és a család a lakossági bejelentések alapján próbálta rekonstruálni a fiú utolsó ismert útvonalát.

A kutatás során több olyan szemtanú is jelentkezett, aki látni vélte a fiatalt az eltűnése éjszakáján, illetve a hajnali órákban a pesti Duna-part közelében.

 Ezek a beszámolók eleinte ellentmondásosak voltak:

  • Egyes szemtanúk arról számoltak be, hogy egy, a leírásnak megfelelő fiatalembert láttak az Örs vezér téren, aki láthatóan zavartan viselkedett és nem találta a helyét az éjszakában;
  • Többen megerősítették, hogy a fiú egyedül volt és bár többen felfigyeltek rá a szokatlan időpont miatt, ekkor még senki nem sejtette, hogy egy eltűnt személyről van szó;
  • Később fontos információnak bizonyult, hogy Mátyás telefonja egy hajléktalan férfihoz került. Ez a szál is olyan hajnali eseményre utalt, amelyek során a fiú értéktárgyai – eddig tisztázatlan körülmények között – elkerültek tőle.

Bár az édesapa és a hatóságok minden egyes ilyen jelzést alaposan kivizsgáltak, a szemtanúk információi végül nem vezettek el Mátyáshoz. Ezek a töredékes emlékek viszont segítettek a nyomozóknak abban, hogy a kutatást a Duna partjára és a folyó medrére szűkítsék, ahol végül megtalálták a holttestét.

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrhajói váltásokban, naponta többször is lejárják a Duna Lánchíd utáni szakaszát, egészen Csepelig, éjjel-nappal figyelve a partot és a vízfelszínt, hogy Egressy Mátyás nyomára bukkanjanak.
Fotó: Police.hu/Fülöp Máté

A Duna lett az elsődleges keresési forrás

Ahogy teltek-múltak a napok, a nyomozás fókusza a Dunára helyeződött. A hatóságok térfigyelő kamerák felvételeit elemezték, amelyek alapján feltételezhető volt, hogy a folyóba esett. A kutatásba bekapcsolódtak a vízi rendőrök és speciális mentők is. Heteken át fésülték át a folyó budapesti szakaszát.

Bejelentették Egressy halálát

Egy hónappal a rejtélyes eltűnés után a Duna visszaadta a január 17-én hajnalban, egy belvárosi szórakozóhelyről halálba induló 18 éves fiú testét. 

Bár a dunai vízirendészek megállás nélkül kutatták a folyót és partvonalát, a tragikus áttörés csak február 21-én következett be, amikor a Rákóczi hídtól délre, a XI. kerületi folyószakaszon rátaláltak egy holttestre. 

A helyszíni szemle és a hatósági azonosítás minden kétséget kizáróan megerősítette, hogy az eltűnt fiatalt találták meg. A nyilvánosságot a család értesítése után tájékoztatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Bűncselekményre utaló nyomot nem találtak, így a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálják tovább.

 

