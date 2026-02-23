Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy pácban van Zelenszkij, ebből hogy mászik ki, azt még ő se tudja

Kínos!

Úgy kapták szét Zelenszkijt, mint a rozsdás Ladát, záporoztak a kemény szavak

Egressy Mátyás

Ezért tarthatott ilyen hosszú ideig Egressy Mátyás megtalálása

53 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több mint egy hónapnyi bizonytalanság után megtalálták az eltűnt fiatal holttestét. A hatósági azonosítás és a DNS-vizsgálat egyértelműen megerősítette, hogy a vízbe fúlt áldozat Egressy Mátyás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egressy Mátyásmátyásdunai vízirendészeti rendőrkapitányságdunaholttestvízlánchíd

Több mint egy hónapos keresés után a Duna visszaadta a január 17-én eltűnt fiatal testét. A 18 éves Egressy Mátyás egy belvárosi szórakozóhelyről távozott hajnalban, majd nyoma veszett, telefonja később egy hajléktalanhoz került, kulcscsomóját pedig a Lánchídon találták meg. A hatóságok egy hajó térfigyelő kamerájának felvételei alapján már korábban feltételezték, hogy ő eshetett a folyóba, ám a jeges víz és a téli sodrás miatt a test hetekig a mederben maradt.

Egressy Mátyás 20210212 BudapestA Rákóczi hídnak ütközött egy uszály a Dunánfotó: Keresztesi Balázs (KB)Metropol
A Rákóczi hídtól nem messze találták meg Egressy Mátyás holttestét (Illusztráció)
Fotó: MW archív

Miért tartotta vissza eddig Egressy Mátyás holttestét a Duna

A január közepi fagyok és a folyó fizikai sajátosságai együttesen vezettek oda, hogy a kutatás több mint harminc napig tartott. Csomor Balázs egykori vízirendőr a Blikknek elmondta, hogy a téli időszakban a víz felszíne hidegebb, mint a meder alja, ami drasztikusan lelassítja a bomlási folyamatokat.

Januárban, fagypont alatti hőmérsékleten, fagyott vízfelszínnél a test lesüllyed, a hideg miatt lassabb a bomlás, lassabban szabadulnak fel azok a gázok, amik a bomló holttestet a víz felszínére hozzák”

– vázolta a szakértő a biológiai okokat.

Míg nyáron a sodrás és a gyorsabb gázképződés miatt akár egyetlen nap alatt több tíz kilométert is megtehet egy test, a téli, mélyben szinte mozdulatlan vízben a holttest a meder alján marad, ami a radaros keresést is szinte lehetetlenné teszi.

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrhajói váltásokban, naponta többször is lejárják a Duna Lánchíd utáni szakaszát, egészen Csepelig, éjjel-nappal figyelve a partot és a vízfelszínt, hogy Egressy Mátyás nyomára bukkanjanak.
A vízirendészek szakértelmét igazolja, hogy a holttest pontosan arról a területről került elő, amelyet a nyomozás első fázisában, a számításaik alapján kijelöltek
Fotó: Fülöp Máté / Police.hu

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai a kezdetektől fogva jól kalkuláltak: a Lánchídtól való elsodródás ívét és sebességét figyelembe véve jelölték ki azt a területet, ahol végül február 21-én a víz felszínre hozta a testet. A holttest a XI. kerületi szakaszon, Csepel magasságában került elő.

A szakértő hangsúlyozta, hogy ilyen mély és széles folyónál, mint a Duna, a keresőknek gyakran nincs más választásuk, mint a türelem.

Itt egyetlen dolgot tehettek a keresők, várni kellett arra, a folyó mikor adja vissza a testet”

– tette hozzá Csomor Balázs.

A megtalálást követő igazságügyi vizsgálat megerősítette, hogy Egressy Mátyásról van szó és a tragédiát a fulladás okozta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!