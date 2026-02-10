Kiderült, hogy ki lopta el Egressy Mátyás telefonját

Hírlevél
Újabb fordulatot vett a rejtélyes körülmények között eltűnt fiatalember ügye. Bár a rendőrség még nagy erőkkel keresi, azt már biztosan lehet tudni, ki lopta el az Egressy Mátyás zsebéből kiesett telefont.
Január 17-e óta nem találják a 18 éves Egressy Mátyást, aki egy belvárosi szórakozóhelyről indult haza, mielőtt nyoma veszett. Bár a család tragikus feltételezése szerint a fiú a Dunába zuhanhatott, a nyomozás váratlan fordulatot vett: a rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki azt a személyt, aki a fiatal zsebéből kiesett telefont ellopta, és már az is ismert, ki követte el a lopást – írta a Borsonline.hu.

Egressy Mátyás eltűnt
Kiderült, hogyan és mikor került Egressy Mátyás telefonja máshoz
Fotó: beküldött kép

Fordulat Egressy Mátyás eltűnésében

Új, váratlan szálat fedeztek fel a nyomozók a január 17-e óta eltűntként keresett Egressy Mátyás ügyében. A rendőrség sikerrel azonosította és gyanúsítottként hallgatta ki azt a hajléktalan férfit, aki a fiatalember zsebéből az éjszakai buszon kiesett mobiltelefont eltette. 

A hatóságok közlése szerint a férfit február 7-én a józsefvárosi járőrök fogták el, miután elfogatóparancsot adtak ki ellene lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt.

A kihallgatás során a gyanúsított elismerte a lopást, azonban a készülék hollétéről nem tudott érdemi információval szolgálni, állítása szerint ugyanis azóta elveszítette a telefont. A férfi jelenleg őrizetben van: 

kiderült, egy korábbi, köztisztasági szabálysértés miatt kiszabott 65 000 forintos bírságot nem fizetett be, ezért a bíróság 10 napos elzárásra ítélte. 

A tolvaj így közvetlenül a kihallgatást követően a fogdára került, hogy megkezdje büntetése letöltését, miközben a Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatos nyomozás továbbra is nagy erőkkel zajlik.

 

