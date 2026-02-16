„Nagy trauma ért, egy ember meghalt miattam” – vallomást tett az Egressy Mátyás telefonját ellopó férfi

Hírlevél
Ahogy azt az Origo megírta, vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki eltűnése napján elvitte Egressy Mátyás mobiltelefonját a 907-es buszról. Az ügyben most ítélet is született, a vádlott pedig a bíróságon azt mondta: „Ha egyből hívom a segélyhívót, életben maradhatott volna” – mondta Egressy Mátyásról.
Ahogy azt az Origo megírta, január közepén vádat emeltek az ellen a 30 éves férfi ellen, aki eltűnése napján elvitte Egressy Mátyás mobiltelefonját a belvárosban. Egressy Mátyás ügyében hétfőn már bíróság elé is állították a férfit, akit végül lopás vétsége miatt felfüggesztett fogházbüntetésre ítéltek.

Egressy Mátyás
Vallomást tett az Egressy Mátyás telefonját ellopó hajléktalan Fotó: Blikk

Egressy Mátyás eltűnése és a telefon története

A 18 éves Egressy Mátyás január 17-én, hajnali órákban tűnt el, miután elindult hazafelé az Ötkertből. A család közleménye szerint „a Lánchídról leesett személy nagy valószínűséggel Matyi lehet”, a hatóságok pedig a Dunában is kutatnak utána.

A nyomozás adatai szerint a vádlott 2026. január 17-én hajnali 2 óra 55 perckor a 907-es éjszakai buszjáraton utazott, amikor talált egy iPhone 17 típusú, több mint 300 ezer forint értékű készüléket. Az ügyész a tárgyaláson így ismertette a történteket:

„A férfi rejtve megnézte, majd kikapcsolta. A készüléket a busz vezetőjének nem adta le, és egyéb módon sem próbálta meg visszajuttatni a tulajdonosának, hanem ellopta.”

„Szánom-bánom, hogy elloptam”

A 30 éves hajléktalan férfit, G. Richárdot, megbilincselve vezették a Budai Központi Kerületi Bíróság épületébe. A tárgyalás kezdetén levették róla a bilincset, majd részletes vallomást tett – közölte a Blikk.

A Blaha Lujza téren leszálltam, nem tudtam, mit csináljak vele, ezért fogtam és odaadtam valakinek. Be voltam kábítószerezve, függő vagyok sajnos. Sajnálom

– mondta.

Később Egressy Mátyás tragédiájára utalva így fogalmazott:

Nagy trauma ért, egy ember meghalt miattam. Ha egyből felhívom a segélyhívót és értesítem a szüleit, barátait, akkor tudtak volna intézkedni és életben maradhatott volna.

A rendőrségen tett beismerő vallomásából az is kiderült:

Emlékszem, hogy hajnalban felszálltam a buszra Kelenföldön. Az egyik ülésen láttam egy iPhone-t. Előre nyúltam és elvettem, egyből kikapcsoltam és a táskába raktam. A Blahán leszálltam, el akartam passzolni, mivel ebből élek. Pénzt nem kaptam érte.

Büntetett előélet, 190 szabálysértés

A férfi elmondta, hogy 17 évesen került először börtönbe, gyógyszerfüggő volt, 24 évesen szabadult. Két kiskorú lánya van, jelenleg munkanélküli, hegesztő a szakmája, középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik.

Döbbenetes adat, hogy 190 szabálysértési eljárás indult már vele szemben. Legutóbb tavaly októberben kábítószer-fogyasztás miatt büntették, jelenleg pedig bolti lopás miatt is eljárás folyik ellene.

A Budai Központi Kerületi Bíróság lopás vétsége miatt felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte a férfit. Az ügyészség korábban hangsúlyozta: a talált értékek megtartása büntetőjogi következményekkel járhat.

Egressy Mátyás
Egressy Mátyás január 17-én hajnalban tűnt el Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

Egressy Mátyás holttestét jelenleg is keresik a Dunában.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

 

