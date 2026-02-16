„Nagy trauma ért, egy ember meghalt miattam” – vallomást tett az Egressy Mátyás telefonját ellopó férfi

Ahogy azt az Origo megírta, január közepén vádat emeltek az ellen a 30 éves férfi ellen, aki eltűnése napján elvitte Egressy Mátyás mobiltelefonját a belvárosban. Egressy Mátyás ügyében hétfőn már bíróság elé is állították a férfit, akit végül lopás vétsége miatt felfüggesztett fogházbüntetésre ítéltek.
Egressy Mátyás eltűnése és a telefon története
A 18 éves Egressy Mátyás január 17-én, hajnali órákban tűnt el, miután elindult hazafelé az Ötkertből. A család közleménye szerint „a Lánchídról leesett személy nagy valószínűséggel Matyi lehet”, a hatóságok pedig a Dunában is kutatnak utána.
A nyomozás adatai szerint a vádlott 2026. január 17-én hajnali 2 óra 55 perckor a 907-es éjszakai buszjáraton utazott, amikor talált egy iPhone 17 típusú, több mint 300 ezer forint értékű készüléket. Az ügyész a tárgyaláson így ismertette a történteket:
„A férfi rejtve megnézte, majd kikapcsolta. A készüléket a busz vezetőjének nem adta le, és egyéb módon sem próbálta meg visszajuttatni a tulajdonosának, hanem ellopta.”
„Szánom-bánom, hogy elloptam”
A 30 éves hajléktalan férfit, G. Richárdot, megbilincselve vezették a Budai Központi Kerületi Bíróság épületébe. A tárgyalás kezdetén levették róla a bilincset, majd részletes vallomást tett – közölte a Blikk.
A Blaha Lujza téren leszálltam, nem tudtam, mit csináljak vele, ezért fogtam és odaadtam valakinek. Be voltam kábítószerezve, függő vagyok sajnos. Sajnálom
– mondta.
Később Egressy Mátyás tragédiájára utalva így fogalmazott:
Nagy trauma ért, egy ember meghalt miattam. Ha egyből felhívom a segélyhívót és értesítem a szüleit, barátait, akkor tudtak volna intézkedni és életben maradhatott volna.
A rendőrségen tett beismerő vallomásából az is kiderült:
Emlékszem, hogy hajnalban felszálltam a buszra Kelenföldön. Az egyik ülésen láttam egy iPhone-t. Előre nyúltam és elvettem, egyből kikapcsoltam és a táskába raktam. A Blahán leszálltam, el akartam passzolni, mivel ebből élek. Pénzt nem kaptam érte.
Büntetett előélet, 190 szabálysértés
A férfi elmondta, hogy 17 évesen került először börtönbe, gyógyszerfüggő volt, 24 évesen szabadult. Két kiskorú lánya van, jelenleg munkanélküli, hegesztő a szakmája, középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik.
Döbbenetes adat, hogy 190 szabálysértési eljárás indult már vele szemben. Legutóbb tavaly októberben kábítószer-fogyasztás miatt büntették, jelenleg pedig bolti lopás miatt is eljárás folyik ellene.
A Budai Központi Kerületi Bíróság lopás vétsége miatt felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte a férfit. Az ügyészség korábban hangsúlyozta: a talált értékek megtartása büntetőjogi következményekkel járhat.
Egressy Mátyás holttestét jelenleg is keresik a Dunában.
